Utorok24. február 2026, meniny má Matej, zajtra Frederik, Frederika

Sestra severokórejského vodcu dostala nový post v straníckej hierarchii

Kim Čong-un
Kim Čong-un (Zdroj: SITA/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SOUL - Mladšia sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una získala v štruktúrach vládnucej Kórejskej strany práce vplyvný post, ktorý je z mocenského hľadiska porovnateľný s ministerskou funkciou. V noci na utorok o tom informovala agentúra AFP.

Toto rozhodnutie padlo na 9. zjazde Strany práce, ktorý sa začal 19. februára. Jeho cieľom je určiť ďalšie ekonomické, vojenské a zahraničnopolitické smerovanie Severnej Kórey na najbližších päť rokov. Zúčastňuje sa na ňom 5000 delegátov a 2000 pozorovateľov. Rozhodnutím delegátov zjazdu bola Kim Jo-čong povýšená na riaditeľku oddelenia v rámci ústredného výboru strany, uviedla Kórejská ústredná tlačová agentúra. Nie je pritom jasné, aké oddelenie vlastne povedie. Doteraz zastávala vedúcu pozíciu v propagandistickej zložke Strany práce.

Najvplyvnejšia osobnosť v Severnej Kórei

Kim Jo-čong sa v posledných rokoch stala jednou z najvplyvnejších osobností v Severnej Kórei. Zohráva veľmi viditeľnú úlohu v diplomacii, rokovaniach o jadrovom programe KĽDR a v ďalších štátnych záležitostiach, bola napr. členkou delegácie na Kimových summitoch s prezidentom USA Donaldom Trumpom v Singapure a Hanoji. Je označovaná za jednu z mála ľudí, ktorým Kim Čong-un dôveruje a na ktorých sa môže spoľahnúť.

Kim Jo-čong vstúpila na medzinárodnú scénu v roku 2018, keď bola ako zástupkyňa KĽDR vyslaná do Južnej Kórey na zimné olympijské hry v Pjongčangu. Stala sa tým súčasne jednou z prvých členov vládnucej dynastie Kimovcov, ktorí od kórejskej vojny vstúpili na Juh. Odvtedy sa Kim Jo-čong preslávila svojimi ostrými vyjadreniami na adresu Washingtonu a Soulu. Bývalého juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola rada označovala za „verného psa“ Spojených štátov. Jej tón sa od vlani, keď sa úradu ujal súčasný juhokórejský líder I Če-mjong, ktorý sa snaží o zlepšenie vzťahov so Severnou Kóreou, trochu zmiernil.

Narodila sa údajne v roku 1988

Ako podotkol denník The Japan Times, vzhľadom na významnú úlohu Kim Jo-čong v stykoch Severnej Kórey s vonkajším svetom sa o tejto žene vie až pozoruhodne málo: narodila sa údajne v roku 1988, je jednou z troch detí nebohého vodcu KĽDR Kim Čong-ila a jeho tretej známej partnerky, bývalej tanečnice narodenej v Japonsku Ko Jong-hui. Vyštudovala vo Švajčiarsku po boku svojho brata a po otcovej smrti v roku 2011 rýchlo napredovala v mocenskom rebríčku. Pchjongjang nikdy oficiálne nezverejnil žiadne informácie o jej rodinnom stave ani o deťoch. Štátne médiá vlani publikovali fotografie, ktoré Kim Jo-čong zachytávajú na výstave, kde jej spoločnosť robia dve malé deti.

Kongres Strany prác ponúka vzácny pohľad na politické fungovanie Severnej Kórey a je všeobecne vnímaný ako fórum, kde si Kim môže upevniť svoju moc. V súvislosti s týmto zjazdom veľký záujem vyvoláva otázka, či dôjde aj k „povýšeniu“ Kimovej dospievajúcej dcéry Kim Ču-e. Tá sa podľa juhokórejskej tajnej služby javí ako jasný favorit na pokračovanie rodinnej dynastie.

Viac o téme: KóreaKim Čong-un
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Napätie sa stupňuje: Kórea
Napätie sa stupňuje: Kórea odporúča svojim občanom opustiť Irán vzhľadom na možný útok USA
Zahraničné
Ilustračné foto
Napätie nad Žltým morom: Juhokórejský minister riešil incident medzi americkými a čínskymi stíhačkami
Zahraničné
Severokórejský vodca Kim Čong-un
Po piatich rokoch sa opäť stretli: V KĽDR sa začal zjazd vládnucej Kórejskej strany práce
Zahraničné
Juhokórejský útočný vrtuľník AH-1S
Tragédia v Južnej Kórei: Pri páde starnúceho vojenského vrtuľníka zahynuli dvaja vojaci
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mrazivé zábery z urgentu
Mrazivé zábery z urgentu
Správy
Arabela o STARNUTÍ a vráskach: Pôjde sa dať vylepšiť? Rázny odkaz ženám!
Arabela o STARNUTÍ a vráskach: Pôjde sa dať vylepšiť? Rázny odkaz ženám!
Prominenti
Borisovi Filanovi v obchode ODPADLA do rúk mladá žena: Spôsobila mu zranenie! Doživotné následky?
Borisovi Filanovi v obchode ODPADLA do rúk mladá žena: Spôsobila mu zranenie! Doživotné následky?
Prominenti

Domáce správy

Protimonopolný úrad
Protimonopolný úrad udelil pokutu takmer 8 miliónov eur! Ide o dodávky liekov
Domáce
Nové DETAILY brutálneho útoku
Nové DETAILY brutálneho útoku pred domom: Ženu našli so zapichnutým nožom v hlave! Posun v prípade
Domáce
Spozornite! V Tatrách platí
Spozornite! V Tatrách platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo
Domáce
Silný vietor na horách: SHMÚ varuje turistov v štyroch okresoch, vydali výstrahy
Silný vietor na horách: SHMÚ varuje turistov v štyroch okresoch, vydali výstrahy
Bytča

Zahraničné

undefined
Iránsky vojenský vrtuľník sa zrútil na trh s ovocím! Zahynuli štyri osoby
Zahraničné
FOTO Výročie vojny na Ukrajine!
Výročie vojny na Ukrajine! Rozhodujúca bitka aj masakre civilov: ZOZNAM kľúčových momentov, na ktoré svet nikdy nezabudne
Zahraničné
Mrazivé zábery z urgentu:
Mrazivé zábery z urgentu: Lekárka zažila útok, z ktorého tuhne krv v žilách! Nemocnica zakročila
Zahraničné
Dráma na letisku v
Dráma na letisku v Lagose! Vypukol požiar, zranenie utrpelo šesť ľudí
Zahraničné

Prominenti

Markizácky ženích to nebude
Markizácky ženích to nebude mať ľahké: Ďalšie krásky ODHALENÉ... TÁTO sa o muža pobila!
Domáci prominenti
Nick Reiner
Z chladnokrvnej VRAŽDY režiséra je obvinený jeho syn: Hrozí mu DOŽIVOTIE, ale... Vinu POPIERA!
Zahraniční prominenti
Princ William.
ŠKANDÁL princa Andrewa otriasa celou kráľovskou rodinou: REAKCIA Williama hovorí za všetko!
Zahraniční prominenti
Česko-Slovenský ples, Jana Nagyová
Arabela o STARNUTÍ a vráskach: Pôjde sa dať vylepšiť? Rázny odkaz ženám!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Na pláži našli niečo,
Na pláži našli niečo, čo pripomína TVORY Z INEJ planéty: Aj odborníci zostali po pozretí fotiek V POZORE! TO je čo?
Zaujímavosti
ŠOKUJÚCI objav pod povrchom
ŠOKUJÚCI objav pod povrchom Mesiaca: GIGANTICKÁ štruktúra s hmotnosťou miliárd kilogramov vyvoláva množstvo otázok!
Zaujímavosti
Lekári v šoku: TAKÚTO
Lekári v šoku: TAKÚTO vrodenú anomáliu ešte nevideli! Muž mal TRI PRIRODZENIA, o ktorých 78 rokov netušil
Zaujímavosti
Odborníci radia: Týchto 8
Odborníci radia: Týchto 8 druhov ovocia zničí tuk na vašom bruchu
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk
Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk

Ekonomika

Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Fico dal zastaviť elektrinu na Ukrajinu: Zabudnite na núdzové dodávky, kým neobnovíte Družbu, tvrdí!
Fico dal zastaviť elektrinu na Ukrajinu: Zabudnite na núdzové dodávky, kým neobnovíte Družbu, tvrdí!
Rodičovský dôchodok má novú formu: Ako poslať peniaze rodičom? (otázky a odpovede)
Rodičovský dôchodok má novú formu: Ako poslať peniaze rodičom? (otázky a odpovede)
Číslo, ktoré vám vyrazí dych: Vypočítajte si, koľko vám z úspor
Číslo, ktoré vám vyrazí dych: Vypočítajte si, koľko vám z úspor "zožrala" inflácia! (kalkulačka)

Šport

VIDEO Hrozil jej najhorší možný scenár: Lindsey Vonnová prišla so šokujúcim odhalením
VIDEO Hrozil jej najhorší možný scenár: Lindsey Vonnová prišla so šokujúcim odhalením
Lyžovanie
ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Miláno Cortina
Bol to dlhý pôrod, ale výsledok stojí za to: Košický hokej má dôvod na oslavu
Bol to dlhý pôrod, ale výsledok stojí za to: Košický hokej má dôvod na oslavu
Tipsport liga
ZOH 2026 Naozaj nabitý program? Americké hokejistky sklamali prezidenta Donalda Trumpa
ZOH 2026 Naozaj nabitý program? Americké hokejistky sklamali prezidenta Donalda Trumpa
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
Klasické testy
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Novinky
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky

Kariéra a motivácia

Investujte do seba: Najlepšiu stratégiu máte vo vlastných rukách
Investujte do seba: Najlepšiu stratégiu máte vo vlastných rukách
Kariérny rast
Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Mzda
Zastarané CV? Takmer všetci ho robia zle, aj vy
Zastarané CV? Takmer všetci ho robia zle, aj vy
CV a motivačný list
Prečo veľa mileniálov nikdy nezbohatne a ako to zmeniť
Prečo veľa mileniálov nikdy nezbohatne a ako to zmeniť
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Rizoto z jedného hrnca: Krémová večera bez hory špinavého riadu
Rizoto z jedného hrnca: Krémová večera bez hory špinavého riadu
Rady a tipy
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Výber receptov

Technológie

Američania naložili jadrový reaktor do Boeingu C-17. Armáda sa pripravuje na moment, keď zhasne celá elektrická sieť
Američania naložili jadrový reaktor do Boeingu C-17. Armáda sa pripravuje na moment, keď zhasne celá elektrická sieť
Armádne technológie
Armády riešia, ako zostať neviditeľné. Hyundai predstavil platformu pripravenú na vojnu plnú dronov
Armády riešia, ako zostať neviditeľné. Hyundai predstavil platformu pripravenú na vojnu plnú dronov
Armádne technológie
Ukrajine sa podarilo po prvýkrát zostreliť pokročilý ruský dron Klin oveľa lacnejším strojom: Pozri sa na video zo zásahu
Ukrajine sa podarilo po prvýkrát zostreliť pokročilý ruský dron Klin oveľa lacnejším strojom: Pozri sa na video zo zásahu
Armádne technológie
Muž omylom získal kontrolu nad 7 000 robotickými vysávačmi. Svoj vysávač chcel len ovládať joystickom. Predávali sa aj u nás
Muž omylom získal kontrolu nad 7 000 robotickými vysávačmi. Svoj vysávač chcel len ovládať joystickom. Predávali sa aj u nás
Bezpečnosť

Bývanie

9 pravidiel dizajnu, ktoré možno poznáte aj vy, no dizajnéri ich porušujú. Kedy sa vám rebelantstvo vyplatí?
9 pravidiel dizajnu, ktoré možno poznáte aj vy, no dizajnéri ich porušujú. Kedy sa vám rebelantstvo vyplatí?
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?

Pre kutilov

Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Dvor a záhrada
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Nábytok
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Záhrada
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stylista Filip Vaněk vtipne o kabelkách: Čo je timeless a oplatí sa mať v šatníku a čo je len trend, ktorý čoskoro pominie?
Zahraničné celebrity
Stylista Filip Vaněk vtipne o kabelkách: Čo je timeless a oplatí sa mať v šatníku a čo je len trend, ktorý čoskoro pominie?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nové DETAILY brutálneho útoku
Domáce
Nové DETAILY brutálneho útoku pred domom: Ženu našli so zapichnutým nožom v hlave! Posun v prípade
Výročie vojny na Ukrajine!
Zahraničné
Výročie vojny na Ukrajine! Rozhodujúca bitka aj masakre civilov: ZOZNAM kľúčových momentov, na ktoré svet nikdy nezabudne
Mrazivé zábery z urgentu:
Zahraničné
Mrazivé zábery z urgentu: Lekárka zažila útok, z ktorého tuhne krv v žilách! Nemocnica zakročila
POZOR, falošní plynári vyčíňajú
Domáce
POZOR, falošní plynári vyčíňajú na Hornej Nitre! Zvonia pri dverách a pýtajú vysokú SUMU, na TOTO nenaleťte

Ďalšie zo Zoznamu