Sestra severokórejského vodcu dostala nový post v straníckej hierarchii

SOUL - Mladšia sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una získala v štruktúrach vládnucej Kórejskej strany práce vplyvný post, ktorý je z mocenského hľadiska porovnateľný s ministerskou funkciou. V noci na utorok o tom informovala agentúra AFP.
Toto rozhodnutie padlo na 9. zjazde Strany práce, ktorý sa začal 19. februára. Jeho cieľom je určiť ďalšie ekonomické, vojenské a zahraničnopolitické smerovanie Severnej Kórey na najbližších päť rokov. Zúčastňuje sa na ňom 5000 delegátov a 2000 pozorovateľov. Rozhodnutím delegátov zjazdu bola Kim Jo-čong povýšená na riaditeľku oddelenia v rámci ústredného výboru strany, uviedla Kórejská ústredná tlačová agentúra. Nie je pritom jasné, aké oddelenie vlastne povedie. Doteraz zastávala vedúcu pozíciu v propagandistickej zložke Strany práce.
Najvplyvnejšia osobnosť v Severnej Kórei
Kim Jo-čong sa v posledných rokoch stala jednou z najvplyvnejších osobností v Severnej Kórei. Zohráva veľmi viditeľnú úlohu v diplomacii, rokovaniach o jadrovom programe KĽDR a v ďalších štátnych záležitostiach, bola napr. členkou delegácie na Kimových summitoch s prezidentom USA Donaldom Trumpom v Singapure a Hanoji. Je označovaná za jednu z mála ľudí, ktorým Kim Čong-un dôveruje a na ktorých sa môže spoľahnúť.
Kim Jo-čong vstúpila na medzinárodnú scénu v roku 2018, keď bola ako zástupkyňa KĽDR vyslaná do Južnej Kórey na zimné olympijské hry v Pjongčangu. Stala sa tým súčasne jednou z prvých členov vládnucej dynastie Kimovcov, ktorí od kórejskej vojny vstúpili na Juh. Odvtedy sa Kim Jo-čong preslávila svojimi ostrými vyjadreniami na adresu Washingtonu a Soulu. Bývalého juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola rada označovala za „verného psa“ Spojených štátov. Jej tón sa od vlani, keď sa úradu ujal súčasný juhokórejský líder I Če-mjong, ktorý sa snaží o zlepšenie vzťahov so Severnou Kóreou, trochu zmiernil.
Narodila sa údajne v roku 1988
Ako podotkol denník The Japan Times, vzhľadom na významnú úlohu Kim Jo-čong v stykoch Severnej Kórey s vonkajším svetom sa o tejto žene vie až pozoruhodne málo: narodila sa údajne v roku 1988, je jednou z troch detí nebohého vodcu KĽDR Kim Čong-ila a jeho tretej známej partnerky, bývalej tanečnice narodenej v Japonsku Ko Jong-hui. Vyštudovala vo Švajčiarsku po boku svojho brata a po otcovej smrti v roku 2011 rýchlo napredovala v mocenskom rebríčku. Pchjongjang nikdy oficiálne nezverejnil žiadne informácie o jej rodinnom stave ani o deťoch. Štátne médiá vlani publikovali fotografie, ktoré Kim Jo-čong zachytávajú na výstave, kde jej spoločnosť robia dve malé deti.
Kongres Strany prác ponúka vzácny pohľad na politické fungovanie Severnej Kórey a je všeobecne vnímaný ako fórum, kde si Kim môže upevniť svoju moc. V súvislosti s týmto zjazdom veľký záujem vyvoláva otázka, či dôjde aj k „povýšeniu“ Kimovej dospievajúcej dcéry Kim Ču-e. Tá sa podľa juhokórejskej tajnej služby javí ako jasný favorit na pokračovanie rodinnej dynastie.