VEĽKÁ AKCIA na Morave: Policajti prenasledovali SAMOVRAHA, spôsobil HROZNÚ nehodu! Zranil ďalších troch ľudí

OLOMOUC – Policajti Českej republiky v Olomouckom kraji museli riešiť veľmi vážny prípad, kde išlo doslova o život. Zlodej sa mal zmocniť taxíku, v ktorom plánoval ukončiť svoj život. Ohrozil tým však ďalších troch ľudí. Muži zákona hrali o čas.
V utorok 17. februára ráno dostali českí policajti oznámenie o ťažko zranenej žene v meste Šumperk. Po príchode na miesto činu nemala zranená osoba pri sebe žiadne doklady. Vo vážnom stave ju previezli do nemocnice.
Chcel sa zabiť počas jazdy
Kriminalisti ju neskôr identifikovali ako 40-ročnú vodičku taxi Škody Superb čiernej farby. Ihneď rozbehli pátranie. Niekoľko svedkov videli toto vozidlo odchádzať od zranenej. Za dve hodiny vypátrali taxi Škodu Superb čiernej farby v obci Šumvald.
Vodičom mal byť zároveň páchateľ. Ten na výzvy na zastavenie nereagoval a vyrazil smerom do susednej obce Dolná Libina. Keď išlo práve po ceste oproti vozidlo škoda Octavia, prenasledovaný vodič cielene prešiel do vedľajšieho pruhu, aby spôsobil čelnú zrážku.
Po zrážke utrpeli vodič a jeho spolujazdkyňa menšie zranenia napriek tomu, že sa šialencovi snažili vyhnúť. Hľadaný samovrah skončil zakliesnený v prevrátenom taxíku na streche mimo vozovky.
Jazdil pod vplyvom
Muži zákona zadržali utekajúceho páchateľa ihneď po nehode. V dychu mu namerali cez jedno promile alkoholu, test na návykové látky mal negatívny.
Obvinený mal v osudný deň ráno pred pol desiatou nastúpiť na čerpacej stanici v Šumperku do čierneho taxi značky Škoda Superb. Nasadol na zadné sedadlo s úmyslom prebrať vedenie nad vozidlom a spáchať samovraždu. Vodičku najprv požiadal, aby ho odviezla k rybníku Benátky.
Po zastavení na mieste chytil nôž a bodol vodičku priamo do krku. Následne sa zmocnil vozidla a keď spozoroval za sebou policajtov, pridal na 140 km/h. Pri pokuse o čelnú zrážku narazil do protiidúceho vozidla. Následne sa prevrátil na strechu a skončil mimo vozovky.
V súčasnej dobe sa páchateľ nachádza vo väzbe. Za závažný zločin pokusu o vraždu mu hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov, prípadne výnimočný trest.