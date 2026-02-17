Politické zemetrasenie v dátach: Kto od volieb narástol a komu hrozí koniec na smetisku dejín?

BRATISLAVA - Od parlamentných volieb v septembri 2023 ubehlo dosť času na to, aby sa ukázalo, kto dokázal pretaviť vládnutie či opozičnú prácu do stabilnej podpory a komu sa voličská základňa sype pod rukami. Kým niektorí lídri si pozície upevnili, iní čelia hrozbe, že ich politický projekt skončí na smetisku dejín.
Najnovšia analýza agentúry NMS Market Research Slovakia detailne mapuje, komu sa voličská základňa sype pod rukami a kto naopak z politického vývoja vyťažil maximum. Najväčším porazeným v doterajšom vývoji od volieb je strana Hlas-SD. Hoci bola po voľbách jazýčkom na váhach, aktuálne dáta potvrdzujú, že najvýraznejšie klesá práve tento subjekt. S podporou 6,2 % sa nebezpečne blíži k hranici zvoliteľnosti a jej koaličný potenciál sa stáva otázny.
Podobne je na tom aj premiérska strana Smer-SD. Hoci sa stále drží na popredných priečkach, analytici zaznamenávajú pomerne výrazný pokles. Aj keď Smer občas zažije „epizódy rastu“, dlhodobá krivka od roku 2023 smeruje nadol. Vo februári by ich volilo 17,6 % voličov, čo potvrdzuje klesajúci záujem o najsilnejšiu vládnu stranu.
Republika na vzostupe, Demokrati sa stabilizovali
Na opačnej strane barikády stojí hnutie Republika. Od volieb 2023 toto hnutie stabilne a veľmi konzistentne rastie. S aktuálnymi 13,4 % sa stali treťou najsilnejšou silou a u mužov či voličov so základným vzdelaním už začínajú dýchať na chrbát samotnému Smeru.
Zaujímavý príbeh píšu aj Demokrati. Od volieb sa im podarilo mierne rásť a hoci sa ich nárast v poslednom polroku zastabilizoval nad hranicou 5 percent, stále predstavujú relevantného hráča, ktorý od roku 2023 dokázal nabrať novú dychovú vlnu. Mierny rast, hoci sprevádzaný výraznými výkyvmi, vykazuje aj hnutie Slovensko, ktorému dáta potvrdzujú rastúci trend od druhej polovice roka 2024.
Stagnácia lídra
Progresívne Slovensko si síce udržiava pozíciu lídra, no dáta ukazujú, že hnutie narazilo na svoj strop. Od volieb 2023 sa im síce podarilo predbehnúť Smer, no trend za posledných 5 mesiacov naznačuje skôr pokles na aktuálnych 19,1 %.
Podobne stagnujú aj SaS a KDH. Obe strany sa od volieb „zabetónovali“ v blízkosti 5-percentnej hranice. U liberálov z SaS vidieť aspoň mierny rast za posledný polrok, no KDH sa aktuálne ocitlo v kritickej zóne so ziskom 4,9 %.
Politický analytik Mikuláš Hanes z NMS Market Research Slovakia upozorňuje, že od volieb 2023 sa politická realita vyostrila natoľko, že o osude krajiny môže rozhodnúť len malá skupina voličov. Dlhodobý pokles Hlasu-SD a krehká podpora strán na hrane zvoliteľnosti podľa analytika prinúti politikov k strategickým rozhodnutiam.
„Mohlo by sa zdať, že táto debata je aktuálna najmä pre strany parlamentnej opozície, avšak nie je tomu úplne tak. Dlhodobý pokles dostal do “pásma ohrozenia” aj koaličný Hlas-SD a stavia ho tak do zástupu strán, ktoré majú približne rok na upevnenie svojho volebného jadra a nárast volebného potenciálu,“ uviedol.