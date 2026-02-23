V Maďarsku sa začne jarná schôdza parlamentu, pre voľby sa skončí už v marci

BUDAPEŠŤ - V pondelok popoludní sa začína jarné zasadnutie maďarského Národného zhromaždenia, ktoré sa pre aprílové parlamentné voľby skončí v marci. Podľa servera index.hu na úvod schôdze vystúpi s tradičným prejavom premiér Viktor Orbán.
Mohlo by to byť posledné parlamentné vystúpenie premiéra v závere štvorročného funkčného obdobia do volieb, ktoré sa konajú 12. apríla, píše server. Parlament začne jarné zasadnutie v pondelok po zimnej prestávke o 13.00 h. V prejavoch na úvod týchto schôdzí Orbán zvyčajne zhodnotí obdobie od jesenného zasadnutia a predstaví plány svojho kabinetu.
Na prejav premiéra budú môcť reagovať opozičné i vládne frakcie. Premiér následne odpovie na pripomienky a kritiku. Po rozprave budú poslanci diskutovať o návrhoch zaradených do programu rokovania.