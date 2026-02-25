Žaloba na prezidenta je pripravená: Turek sa však momentálne sústredí na Green Deal a energetiku

PRAHA - Splnomocnenec českej vlády pre klimatickú politiku a Green Deal Filip Turek už má pripravenú žalobu na prezidenta Petra Pavla, ktorú avizoval v januári. Na jej podanie však údajne nemá čas, lebo sa zaoberá dôležitejšími vecami, povedal v stredu v relácii Interview ČT24. Zároveň vyhlásil, že predseda Motoristov Petr Macinka by dlhodobo zvládol viesť dva rezorty, ale bolo to „mediálne otravné“, a preto sa ministrom životného prostredia stal nakoniec Igor Červený.
Turek o žalobe na prezidenta
„Tá žaloba má 12 strán. S Motoristami som to čiastočne prerokoval, oni s tým konceptom súhlasia, ale zhodli sme sa na tom, že nemá cenu robiť 12-stránkovú žalobu na prezidenta,“ povedal Turek. Poukázal na to, že v prípade, ak by uspel, prezident by sa mu aj tak musel ospravedlniť prostredníctvom ministerstva financií. To vedie Alena Schillerová z hnutia ANO. „Takže je to skôr tak, že som sa nejako opticky vymedzil proti tomu, čo povedal pán prezident,“ dodal.
Na otázku, či teda žalobu nepodá, reagoval, že to netvrdí. „Nehovorím, že ju nepodám. Podám ju, až na to budeme mať čas, teraz sa zaoberám dôležitejšími vecami, napríklad Green Dealom, veternými elektrárňami, ochranou energetickej koncepcie našej krajiny atď... Pravdepodobne ju podám, až sa na ňu pozrieme, aby sme ju upravili, pretože je príliš rozsiahla z môjho pohľadu,“ vysvetlil splnomocnenec vlády ČR.
Spor s Motoristami
To, že Motoristi v spore s prezidentom, ktorý Turka odmietol vymenovať za ministra, zmenili názor a navrhli iného kandidáta, Turek nevníma ako veľký ústupok. Tak vidí skôr prvotnú zámenu rezortov s Macinkom, keď si vymenili nominácie na ministerstvá zahraničných vecí a životného prostredia. „Bola to nepísaná dohoda s pánom prezidentom, on ju nedodržal. Ale nedá sa nič robiť. Nemôžeme pána prezidenta donútiť, aby dodržiaval ústavu. Takže sme sa s tým nejakým spôsobom zmierili,“ uviedol Turek.
Ustúpiť mu vraj nemuseli, ale chceli. To, že by Macinka dlhodobo riadil oba rezorty, ako to pôvodne avizoval, by podľa splnomocnenca Turka zvládnuteľné bolo. „Ale mediálne to bolo otravné pre všetky strany. Neriešilo sa nič iné a my skutočne chceme pracovať,“ dodal.