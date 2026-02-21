Napätie nad Žltým morom: Juhokórejský minister riešil incident medzi americkými a čínskymi stíhačkami

SOUL - Juhokórejský minister obrany An Kju-bek začiatkom týždňa podal protest Veleniu amerických ozbrojených síl dislokovaných v Južnej Kórei (USFK) v súvislosti s incidentom medzi americkými a čínskymi stíhačkami počas zriedkavého leteckého cvičenia. Informuje o tom juhokórejská agentúra Jonhap, ktorá sa odvoláva na vojenské zdroje.
Minister obrany podľa nich tlmočil sťažnosť v telefonáte s generálom Xavierom Brunsonom, veliteľom Spojeného velenia síl a USFK, bezprostredne po tom, ako v stredu dostal hlásenie o incidente. Protest v samostatnom telefonáte vyjadril aj predseda Zboru náčelníkov štábov, generál Čin Jong-song.
Incident sa odohral v stredu nad Žltým morom počas výcvikovej operácie amerického letectva, na ktorej sa podieľalo približne desať stíhačiek F-16 dislokovaných v Južnej Kórei. Americké stroje podľa dostupných informácií leteli do oblasti medzi identifikačnými zónami protivzdušnej obrany Južnej Kórey a Číny, čo podnietilo čínsku armádu vyslať vlastné stíhačky. K priamemu stretu však nedošlo. USFK juhokórejskú armádu o pláne cvičenia vopred informovalo, podľa predstaviteľov však neposkytlo podrobnosti vrátane účelu manévrov.