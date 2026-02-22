Raketový úder na Kyjev zalalarmoval Poľsko! Do vzduchu vzlietli stíhačky a uzavreli časť letísk

VARŠAVA - Poľsko nasadilo stíhačky a aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti svojich protivzdušných systémov po ruských raketových a dronových útokoch na Ukrajinu, uviedli ozbrojené sily krajiny. Informuje o tom portál Polskie Radio a agentúra PAP.
Opatrenia boli preventívne s cieľom zaistiť bezpečnosť poľského vzdušného priestoru, najmä v oblastiach susediacich s Ukrajinou, ozrejmila poľská armáda. „Nasadili sa dvojice stíhačiek a lietadlo včasného varovania. Aktivoval sa aj najvyšší stupeň pohotovosti pre pozemné systémy protivzdušnej obrany a rádiolokačné systémy,“ uviedlo velenie na platforme X.
Dočasne sa zastavila prevádzka na letisku v Lubline a Rzeszówe, aby sa uvoľnil vzdušný priestor pre vojenské letectvo, vysvetlila Poľská agentúra pre letecké navigačné služby. Po tom, čo sa stíhačky vrátili na základňu a systémy protivzdušnej obrany spustili bežnú prevádzku, sa lety obnovili. Podľa armády nedošlo k žiadnemu narušeniu poľského vzdušného priestoru.
Operačné velenie sa poďakovalo veliteľstvu vzdušných síl NATO, ako aj leteckým silám Nemecka a Holandska, za pomoc pri operácii. Ukrajinské úrady informovali o rozsiahlom nočnom ruskom útoku na Kyjev, pričom v niekoľkých oblastiach bol vyhlásený poplach.