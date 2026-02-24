Kanada pripravuje plán pomoci Kube: Ide o energetickú blokádu zo strany USA

OTTAWA - Kanada plánuje poskytnúť pomoc Kube, ktorá pre energetickú blokádu zo strany USA zápasí s nedostatkom pohonných hmôt. Oznámila to v pondelok kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová. O akú formu pomoci pôjde a čo by mala zahŕňať, nespresnila. Informuje správa agentúry Reuters.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa podnikla kroky na zablokovanie všetkých dodávok ropy na Kubu. Nedostáva ani tú z Venezuely, kde špeciálne americké komando zajalo venezuelského prezidenta Nicolása Madura, čím prišla Havana o svojho dôležitého spojenca. Trump označil kubánsku vládu za „mimoriadnu hrozbu“ pre americkú národnú bezpečnosť a pohrozil zavedením ciel krajinám, ktoré by ropu karibskému ostrovu naďalej dodávali. Po tejto hrozbe zastavilo svoje dodávky Mexiko. Všetky tieto kroky viedli k rastu cien potravín a dopravných služieb a spôsobili vážny nedostatkom paliva a výpadky prúdu na Kube.
„Pripravujeme plán pomoci. V tejto chvíli nie sme pripravení poskytnúť žiadne ďalšie podrobnosti,“ uviedla šéfka kanadskej diplomacie. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez v pondelok obvinil USA, že sa v krajine snažia vyvolať humanitárnu katastrofu. Organizácia Spojených národov varovala, že ak nebudú uspokojené energetické potreby Kuby, mohlo by to spôsobiť humanitárnu krízu. Na takéto riziko upozornila minulý týždeň aj Kanada. Washington a Ottawa majú za vlády Trumpa napäté vzťahy, okrem iného v otázkach obchodných ciel, prezidentovej rétoriky voči Grónsku či snahe Kanady o oživenie vzťahov s Čínou, pripomenula agentúra Reuters.