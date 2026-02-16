Úspech austrálskej polície: Ukradnuté egyptské artefakty vrátili späť do múzea

SYDNEY - Austrálskej polícii sa podarilo získať späť egyptské artefakty, ktoré v piatok v skorých ranných hodinách ukradol 52-ročný muž z Múzea umenia a architektúry Abbey v meste Caboolture v štáte Queensland. Upozornila na to agentúra AFP.
Prokuratúra v pondelok na súde uviedla, že muž ukradol masku múmie, obojok, šperk a drevenú sochu mačky a zároveň spôsobil „nenapraviteľné škody“ na ďalších predmetoch, informovala televízia ABC. Polícia potvrdila, že všetky ukradnuté predmety, okrem drevenej sochy mačky, našla s iba malými poškodeniami po tom, ako v sobotu prehľadala dodávku páchateľa v blízkosti terminálu trajektu južne od múzea. Podozrivého muža zadržala v ten istý deň.
Podľa miestnych médií je páchateľom Miguel Simon Mungarrieta Monsalve, ktorého austrálske úrady obvinili z viacerých činov vrátane vlámania a troch prípadov úmyselného poškodenia majetku. Muž pôvodom z Venezuely na súde vyhlásil, že podľa neho by múzeum tieto artefakty vlastniť nemalo, pretože inštitúcia má väzby na katolícku cirkev, dodáva ABC.
Predstavitelia múzea prejavili úľavu a vďaku za navrátenie predmetov, no dodali, že ich bezprostredne nemôžu zaradiť späť do expozície. „Každý kus musí najskôr prejsť odborným posúdením a konzerváciou, aby bola chránená jeho dlhodobá budúcnosť,“ uviedlo múzeum.