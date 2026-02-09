Povodeň na Ipli: Druhý most na slovensko-maďarskej hranici musel byť uzavretý

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BUDAPEŠŤ - Povodňová situácia na rieke Ipeľ si vyžiadala uzavretie ďalšieho hraničného priechodu medzi Slovenskom a Maďarskom. Pre stúpajúcu hladinu v pondelok o 13.00 h uzatvorili most Most sv. Barbory spájajúci obec Ipeľské Predmostie na slovenskej strane s maďarskou obcou Drégelypalánk. Informuje o tom server police.hu.
Pobočka maďarskej správy ciest Magyar Közút Nonprofit v Novohradskej stolici prikročila k tomuto opatreniu z bezpečnostných dôvodov. Ide už o druhý cestný objekt na tomto úseku hranice, ktorý musel byť v uplynulých dňoch vyradený z prevádzky. Prvý most pre vysokú hladinu rieky Ipeľ zatvorili v sobotu 7. februára medzi obcami Vrbovka a Őrhalom. Hladina toku v kritických úsekoch naďalej dosahuje úrovne povodňovej aktivity.