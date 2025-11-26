Meteorológovia vydali tretí stupeň výstrahy pred povodňou: TIETO okresy sú v ohrození

BRATISLAVA - V okresoch Žarnovica, Zvolen a Košice-okolie (rieka Bodva) vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) tretí stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. Druhý stupeň platí v okresoch Levice, Veľký Krtíš, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a v časti okresu Košice-okolie (rieka Hornád).
Prvý stupeň výstrahy je vydaný v okresoch Krupina, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár. Taktiež v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Prešov a Bardejov. „Výdatné zrážky v utorok (25.11.) spôsobili vzostupy na slovenských tokoch, pričom najnepriaznivejšia povodňová situácia sa prejavila v povodí Ipľa, Slanej, horného Hrona, Nitry, Bodvy, Hornádu a na prítokoch Bodrogu (Olšava),“ uviedla vedúca odboru Hydrologické predpovede a výstrahy SHMÚ Danica Lešková. Priebeh povodňových stavov a ich predpoveď je priebežne aktualizovaná na webe SHMÚ.
Ministerstvo životného prostredia informovalo, že povodňová aktivita v povodí Hrona a Slatiny je už v súčasnosti ustálená. Vodné toky kulminujú a situáciu majú vodohospodári nateraz pod kontrolou.