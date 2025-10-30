Štvrtok30. október 2025, meniny má Šimon, Simon, Simona, zajtra Aurélia

Nádej pre slovenskú prírodu: Projekt Prepojená krajina zapustil prvé korene

Spoločnosť Lidl Slovenská republika v spolupráci s organizáciou WWF Slovensko odštartovali výsadbu v rámci spoločného projektu „Prepojená krajina“. Prvé stovky stromov a krov našli svoj nový domov na brehu rieky Ipeľ v Šahách. Cieľom spoločnej iniciatívy je obnoviť a prepojiť prírodné územia, ktoré sú pre život rastlín a živočíchov kľúčové.

Keď krajine chýbajú mosty

Predstavte si krajinu ako živú bytosť. Jej rieky sú tepnami, lesy pľúcami a lúky srdcom, ktoré kvitne tisíckami farieb. No dnes je zranená. Jazvy v podobe ciest, budov a polí jej bránia voľne dýchať a žiť. Pre zvieratá sa stala bludiskom, v ktorom márne hľadajú cestu k potrave či bezpečnému úkrytu. A práve tam, kde sa tichý boj prírody o prežitie stáva najnaliehavejším, prichádza nádej.

Nedávno sa symbolom tejto nádeje stal breh rieky Ipeľ v Šahách. Práve tu 28. októbra odštartoval diskontný reťazec Lidl v spolupráci s WWF Slovensko výsadbu stromov v rámci spoločného projektu „Prepojená krajina“. Cieľom tejto iniciatívy je obnova prírodných území, vytváranie biokoridorov a posilnenie ekologickej prepojenosti naprieč Slovenskom.

„Zdravá krajina je základom zdravého života. Ak dokážeme vytvoriť podmienky, v ktorých sa darí prírode, darí sa aj nám. Projekt Prepojená krajina ukazuje, že spoluprácou firiem, miest a neziskového sektora vieme meniť Slovensko k lepšiemu,“ dodáva riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Stromy, ktoré spájajú a lúky, ktoré žijú

Výsadba v Šahách je len začiatok. V priebehu tohto roka pribudne v piatich lokalitách po celej krajine celkovo viac ako 500 drevín. Nové stromy a kry oživia brehy riek Hron, Ipeľ, Malý Dunaj, ale aj okolie Kľaku a Hornádu. Tieto výsadby pomôžu chrániť brehy riek, zlepšia podmienky pre vodné organizmy a prispejú k znižovaniu dopadu klimatických zmien. Projekt sa však nekončí pri stromoch. Druhý dych dostane aj 20 hektárov biodiverzitne hodnotných lúk. Vďaka správnej starostlivosti sa tieto územia opäť stanú domovom pre vzácne rastliny a hmyzích opeľovačov, ako sú včely, motýle či pestrice.

„Sme nesmierne radi, že aj prostredníctvom takýchto aktivít môžeme prinášať riešenia pre podporu biodiverzity na Slovensku. Chceme aktívne prispievať k zdravšej a odolnejšej krajine, z ktorej budú mať úžitok všetci a projekt Prepojená krajina je toho dôkazom.  Súčasťou spolupráce je aj aktívne zapojenie našich zamestnancov do aktivít v teréne a tiež ich vzdelávanie v oblasti ochrany prírody," dodáva Martina Sujová, manažérka CSR projektov v Lidli.

Spojením spoločnosti Lidl Slovenská republika a WWF Slovensko tak vznikajú riešenia, ktoré majú reálny dopad nielen na prírodu, ale aj na kvalitu života miestnych obyvateľov. Pretože prepojená krajina je krajšia, zdravšia a odolnejšia. Je to jednoducho krajina, v ktorej chceme žiť, a to sa oplatí.

Projekt „Prepojená krajina“ je súčasťou širšej spolupráce medzi WWF (Svetovým fondom pre ochranu prírody) a Lidl International, ktorá prebieha od roku 2024 v 31 krajinách.

O WWF

WWF (Svetový fond na ochranu prírody) je najväčšou nezávislou organizáciou na ochranu prírody na svete. WWF sa systematicky venuje ochrane prírody a udržateľnému rozvoju, pracuje na ochrane voľne žijúcich živočíchov, lesov, oceánov a sladkovodných ekosystémov a sústredí sa na hlavné príčiny straty biodiverzity. WWF aktívne pôsobí v takmer 100 krajinách sveta na 6 kontinentoch. Na Slovensku pôsobí organizácia od roku 2014 a prioritne sa sústreďuje na tri oblasti – ochranu lesov, vôd a voľne žijúcich živočíchov. Poslaním WWF je tvoriť budúcnosť, kde ľudia žijú v harmónii s prírodou.

O LIDL

Od roku 2004 je Lidl Slovenská republika spoľahlivým partnerom pre jednoduchý a pohodlný nákup. V rámci svojej ponuky sa sústredí na tri základné aspekty: kvalita, výhodná cena a trvalá udržateľnosť. Diskont patrí medzi lídrov v oblasti spoločenskej zodpovednosti, nielen na Slovensku. Za dvadsať rokov pôsobenia na Slovensku investoval Lidl do rôznych zodpovedných iniciatív a projektov viac ako 20 000 000 €. O svojich aktivitách a záväzkoch informuje na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk, kde sa nachádza aj päť národných správ o trvalej udržateľnosti.  

