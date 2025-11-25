Počasie znovu PARALYZOVALO dopravu: Sneh a popadané stromy, TU hrozia povodne! Blíži sa piata vlna sneženia

BRATISLAVA - Počasie komplikuje dopravu aj v utorok. Okrem poľadovice a snehu na cestách komplikujú dopravu aj popadané stromy. Počas dňa má výdatne pršať a na viacerých miestach hrozia povodne. Večer však na viacerých miestach opäť dôjde k zvratu. Na Slovensko smeruje piata vlna sneženia, ktorú nikto nečakal. Zasiahnuť má oblasti, kde snehu napadlo zatiaľ najmenej,
Horské priechody (HP) Čertovica - cesta I/72, Donovaly - cesta I/59 a Príslop - cesta I/78 sú v utorok pre kamióny uzavreté. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk. Priechod Šturec - cesta I/14 je od 9:55 h. otvorený pre všetku dopravu.
Pre kamióny sú uzavreté aj HP Vernár a Dobšiná, rovnako aj úsek cesty I/67 odbočka Dedinky Ostrá Skala.
Horský priechod Soroška je zjazdný v oboch smeroch. V dôsledku počasia však pretrváva vysoké riziko polámania a padania stromov. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. "V prípade, ak bude nevyhnutné, aby príslušníci Hasičského a záchranného zboru spílili alebo z cesty odstránili spadnutý strom, bude premávka regulovaná príslušníkmi Policajného zboru," uvádza. Vodičov žiada o maximálnu opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov a cestárov.
Pre padajúce stromy je uzavretá aj cesta III/2442 Zvolen-Kráľová až do odvolania. Kvôli rozmočenej pôjde a náporu snehu padajú stromy aj v Banskej Bystrici. Niektoré komplikujú dopravu, iné padli ta parkoviskách plných áut.
Na cestách prvej triedy v okrese Kežmarok sa môžu vyskytovať na vozovke snehové jazyky. SSC upozorňuje aj na zníženú viditeľnosť s dohľadnosťou 100 metrov z dôvodu silného dažďa, obmedzujúcou vodičov v oblastiach Nitra, Lozorno, Závod a Vlčkovce. Na Spišskej Magure hlásia vodiči na vozovke hustú, šmykľavú masu snehu
„Pozor na vrstvu zľadovateného snehu na cestách v oblasti Spišská Stará Ves, Hágy a Červený Kláštor. Na zľadovatený sneh na vozovke pozor tiež v okolí Banskej Štiavnice,“ varujú cestári. Zelená vlna STVR upozorňuje, že v úseku Vyšné Hágy - Tatranská Polianka je vrstva snehu a šmýka sa. Vodiči hlásili v utorok ráno skrížené kamióny medzi Tisovcom a Muráňom a tiež na vjazde do Dobšinej z Popradu.
V Košickom kraji hasiči vyťahovali autá a riešili popadané stromy
Profesionálni a dobrovoľní hasiči v Košickom kraji zasahovali od pondelkového (24. 11.) do utorkového rána v súvislosti s nepriaznivým počasím dokopy 38-krát. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti. "Najčastejšie išlo o odstraňovanie popadaných stromov a konárov z ciest a vyťahovanie zapadnutých vozidiel," uvádza s tým, že do akcií bolo nasadených 49 príslušníkov HaZZ, 18 dobrovoľných hasičov a 17 kusov techniky.
Najviac zásahov, a to 14, mali príslušníci HaZZ z Košíc. V deviatich prípadoch zasahovali hasiči zo Spišskej Novej Vsi, Gelnice a Krompách, v siedmich z Rožňavy a Dobšinej, dva zásahy mali hasiči z hasičských staníc v Bidovciach a Moldave nad Bodvou v okrese Košice-okolie. HaZZ eviduje aj šesť zásahov dobrovoľných hasičov z obcí Nálepkovo, Rudňany, Smižany, Lúčka a Mníšek nad Hnilcom.
Výstrahy pred dažďom a povodňami
V utorok možno v niektorých častiach Slovenska očakávať dážď a vo viacerých okresoch hrozia aj povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav na to upozornil na svojom webe. V niektorých častiach Slovenska má celý deň pršať. Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí až do stredy (26. 11.) v okresoch Prievidza, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Martin a Turčianske Teplice. Takisto platí vo väčšine okresov Banskobystrického kraja s výnimkou okresov Banská Bystrica a Brezno, v ktorých do stredy platí výstraha druhého stupňa. Tá platí aj v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
Hydrológovia zároveň varujú pred povodňami. V okresoch Prievidza a Zlaté Moravce platia výstrahy druhého stupňa. Predbežne platia od 17.00 h až do štvrtka (27. 11.) do 27.11.2025 10:00 h. Pre viaceré okresy stredného Slovenska platia výstrahy prvého stupňa.
Blíži sa piata vlna sneženia
Na Slovensko prichádza piata vlna sneženia, ktorá zasiahne najmä oblasti, kde doteraz snehu napadlo najmenej. Informuje o tom portál o počasi iMeteo.sk. Aj keď sa počas dňa oteplilo, znovu sa postupne ochladí a začne padať sneh. Tentoraz sa však sneženie očakáva len v niektorých krajoch.
Od severozápadu totiž začne prenikať studený vzduch. Najskôr sa dážď zmení na sneh v Malých Karpatoch a Javorníkoch, neskôr aj v ďalších častiach Žilinského a Trenčianskeho kraja. Hranica sneženia bude klesať až do nížin a vytvorí sa nová snehová pokrývka. Najviac snehu prinesie táto vlna do severozápadného Slovenska, predovšetkým do Trenčianskeho a Žilinského kraja.