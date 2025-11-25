Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

Počasie znovu PARALYZOVALO dopravu: Sneh a popadané stromy, TU hrozia povodne! Blíži sa piata vlna sneženia

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Dopravný servis Banskobystrický kraj/Miroslav Miky M., Facebook/Banskobystrická správa ciest, a.s., Facebook/Ako sú na tom horské priechody/Lubo S.)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
TASR

BRATISLAVA - Počasie komplikuje dopravu aj v utorok. Okrem poľadovice a snehu na cestách komplikujú dopravu aj popadané stromy. Počas dňa má výdatne pršať a na viacerých miestach hrozia povodne. Večer však na viacerých miestach opäť dôjde k zvratu. Na Slovensko smeruje piata vlna sneženia, ktorú nikto nečakal. Zasiahnuť má oblasti, kde snehu napadlo zatiaľ najmenej,

Horské priechody (HP) Čertovica - cesta I/72, Donovaly - cesta I/59 a Príslop - cesta I/78 sú v utorok pre kamióny uzavreté. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk. Priechod Šturec - cesta I/14 je od 9:55 h. otvorený pre všetku dopravu.

 
 

Pre kamióny sú uzavreté aj HP Vernár a Dobšiná, rovnako aj úsek cesty I/67 odbočka Dedinky Ostrá Skala.

Galéria: Ako sú na tom horské priechody

Horský priechod Soroška je zjazdný v oboch smeroch. V dôsledku počasia však pretrváva vysoké riziko polámania a padania stromov. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. "V prípade, ak bude nevyhnutné, aby príslušníci Hasičského a záchranného zboru spílili alebo z cesty odstránili spadnutý strom, bude premávka regulovaná príslušníkmi Policajného zboru," uvádza. Vodičov žiada o maximálnu opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov a cestárov.

Pre padajúce stromy je uzavretá aj cesta III/2442 Zvolen-Kráľová až do odvolania. Kvôli rozmočenej pôjde a náporu snehu padajú stromy aj v Banskej Bystrici. Niektoré komplikujú dopravu, iné padli ta parkoviskách plných áut.

Padnutý strom na Sásová - Tatranská
Zobraziť galériu (7)
Padnutý strom na Sásová - Tatranská  (Zdroj: Facebook/Dopravný servis Banskobystrický kraj/Miroslav Miky M.)
Padnutý strom na Podháji
Zobraziť galériu (7)
Padnutý strom na Podháji  (Zdroj: Facebook/Dopravný servis Banskobystrický kraj/Ján M.)
Padnutý strom na Radvani
Zobraziť galériu (7)
Padnutý strom na Radvani  (Zdroj: Facebook - Dopravný servis Banskobystrický kraj/Jozef Jacob T.)

Na cestách prvej triedy v okrese Kežmarok sa môžu vyskytovať na vozovke snehové jazyky. SSC upozorňuje aj na zníženú viditeľnosť s dohľadnosťou 100 metrov z dôvodu silného dažďa, obmedzujúcou vodičov v oblastiach Nitra, Lozorno, Závod a Vlčkovce. Na Spišskej Magure hlásia vodiči na vozovke hustú, šmykľavú masu snehu 

„Pozor na vrstvu zľadovateného snehu na cestách v oblasti Spišská Stará Ves, Hágy a Červený Kláštor. Na zľadovatený sneh na vozovke pozor tiež v okolí Banskej Štiavnice,“ varujú cestári. Zelená vlna STVR upozorňuje, že v úseku Vyšné Hágy - Tatranská Polianka je vrstva snehu a šmýka sa. Vodiči hlásili v utorok ráno skrížené kamióny medzi Tisovcom a Muráňom a tiež na vjazde do Dobšinej z Popradu.

V Košickom kraji hasiči vyťahovali autá a riešili popadané stromy

Profesionálni a dobrovoľní hasiči v Košickom kraji zasahovali od pondelkového (24. 11.) do utorkového rána v súvislosti s nepriaznivým počasím dokopy 38-krát. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti. "Najčastejšie išlo o odstraňovanie popadaných stromov a konárov z ciest a vyťahovanie zapadnutých vozidiel," uvádza s tým, že do akcií bolo nasadených 49 príslušníkov HaZZ, 18 dobrovoľných hasičov a 17 kusov techniky.

Najviac zásahov, a to 14, mali príslušníci HaZZ z Košíc. V deviatich prípadoch zasahovali hasiči zo Spišskej Novej Vsi, Gelnice a Krompách, v siedmich z Rožňavy a Dobšinej, dva zásahy mali hasiči z hasičských staníc v Bidovciach a Moldave nad Bodvou v okrese Košice-okolie. HaZZ eviduje aj šesť zásahov dobrovoľných hasičov z obcí Nálepkovo, Rudňany, Smižany, Lúčka a Mníšek nad Hnilcom.

Výstrahy pred dažďom a povodňami

V utorok možno v niektorých častiach Slovenska očakávať dážď a vo viacerých okresoch hrozia aj povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav na to upozornil na svojom webe. V niektorých častiach Slovenska má celý deň pršať. Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí až do stredy (26. 11.) v okresoch Prievidza, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Martin a Turčianske Teplice. Takisto platí vo väčšine okresov Banskobystrického kraja s výnimkou okresov Banská Bystrica a Brezno, v ktorých do stredy platí výstraha druhého stupňa. Tá platí aj v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

Počasie znovu PARALYZOVALO dopravu:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: SHMÚ)

Hydrológovia zároveň varujú pred povodňami. V okresoch Prievidza a Zlaté Moravce platia výstrahy druhého stupňa. Predbežne platia od 17.00 h až do štvrtka (27. 11.) do 27.11.2025 10:00 h. Pre viaceré okresy stredného Slovenska platia výstrahy prvého stupňa.

Počasie znovu PARALYZOVALO dopravu:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: SHMÚ)

Blíži sa piata vlna sneženia

Na Slovensko prichádza piata vlna sneženia, ktorá zasiahne najmä oblasti, kde doteraz snehu napadlo najmenej. Informuje o tom portál o počasi iMeteo.sk. Aj keď sa počas dňa oteplilo, znovu sa postupne ochladí a začne padať sneh. Tentoraz sa však sneženie očakáva len v niektorých krajoch. 

Od severozápadu totiž začne prenikať studený vzduch. Najskôr sa dážď zmení na sneh v Malých Karpatoch a Javorníkoch, neskôr aj v ďalších častiach Žilinského a Trenčianskeho kraja. Hranica sneženia bude klesať až do nížin a vytvorí sa nová snehová pokrývka. Najviac snehu prinesie táto vlna do severozápadného Slovenska, predovšetkým do Trenčianskeho a Žilinského kraja.

Viac o téme: DopravaSnehPočasieZjazdnost
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vodiči, pripravte sa: Meteorológovia
Vodiči, pripravte sa: Meteorológovia vydali pre Slovensko viacero výstrah
Domáce
Vo vyšších polohách v
Vo vyšších polohách v oblasti Myjavy sa miestami tvoria snehové jazyky
Domáce
FOTO Poľadovica na cestách a
Poľadovica na cestách a sneh na diaľnici KOMPLIKUJE dopravu! Po kalamite ďalšia zlá správa: TOTO nám hrozí
Domáce
Nitra je pripravená na
Nitra je pripravená na zimu: Cestári majú v pohotovosti techniku aj stovky ton posypu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

28. ročník divadelných ocenení sezóny Dosky 2025
28. ročník divadelných ocenení sezóny Dosky 2025
Správy
V jojkárskej relácii Inkognito nie je núdza o zaujímavé historky
V jojkárskej relácii Inkognito nie je núdza o zaujímavé historky
Prominenti
Trápenie sestry Lucie Hlaváčkovej: Trpela s ňou! Ako sa má dnes?
Trápenie sestry Lucie Hlaváčkovej: Trpela s ňou! Ako sa má dnes?
Prominenti

Domáce správy

Peter Pellegrini
Prezident Pellegrini sa pripojil ku kampani Zastavme násilie na ženách
Domáce
Štefan Harabin
Harabinovi zavarili sociálne siete: Nová funkcia Muskovej X prezradila dôležitý DETAIL! Bývalý sudca má čo vysvetľovať
Domáce
Finančný systém na Slovensku
Finančný systém na Slovensku ostáva napriek neistote stabilný
Domáce
Obyvatelia Lehoty pod Vtáčnikom majú novinku: V lekárni môžu zdarma absolvovať CRP test na zápaly
Obyvatelia Lehoty pod Vtáčnikom majú novinku: V lekárni môžu zdarma absolvovať CRP test na zápaly
Prievidza

Zahraničné

Pauline Hansonová
Austrálska senátorka si na protest obliekla burku: Dočasne ju suspendovali
Zahraničné
Politický hon na čarodejnice?
Politický hon na čarodejnice? Poslanci EP diskutovali o stave právneho štátu v Maďarsku
Zahraničné
Spoločnosť dostatočne nevníma hrozby:
Spoločnosť dostatočne nevníma hrozby: Bezpečnostná situácia sa zhoršuje, uviedol Pavel
Zahraničné

Prominenti

Šoubiznisom otriasla obrovská TRAGÉDIA:
Šoubiznisom otriasla obrovská TRAGÉDIA: Mladú speváčku (†22) zastrelili v aute!
Zahraniční prominenti
Smútok vo filmovom svete:
Smútok vo filmovom svete: Zomrela legendárna Zlatovláska (†78)
Domáci prominenti
DESIVÝ zážitok slávnej herečky:
DESIVÝ zážitok slávnej herečky: Nadrogovali ju v hoteli!
Zahraniční prominenti
FOTO VNÚTRI! Kevin Costner
Kevin Costner na obede s dcérou: Fíha, táto kráska bude potrebovať osobného strážcu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Nenápadná mikroskopická ŠKVRNKA sa
Nenápadná mikroskopická ŠKVRNKA sa stala prelomom roka: Vedci našli TVORA, ktorý odhaľuje stratenú HISTÓRIU buniek!
Zaujímavosti
Vedci odhalili 40-tisíc rokov
Vedci odhalili 40-tisíc rokov staré MIKROORGANIZMY v arktickom ľade: Odborníci v POZORE! Ohrozujú našu planétu?
Zaujímavosti
TAJOMSTVO rýchlejšieho hojenia rán
TAJOMSTVO rýchlejšieho hojenia rán odhalené: Stačia INTÍMNE CHVÍLE a pár dotykov! Naozaj láska lieči?
Zaujímavosti
Trápi vás vysoký tlak?
Trápi vás vysoký tlak? Týchto 7 druhov ovocia môže pomôcť znížiť riziko infarktu a mozgovej príhody
vysetrenie.sk

Dobré správy

Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk
Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk

Ekonomika

Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať! (foto)
Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať! (foto)
Dôchodky aj PN-ky vo vrecku: Sociálna poisťovňa prichádza s užitočnou novinkou pre všetkých! (foto)
Dôchodky aj PN-ky vo vrecku: Sociálna poisťovňa prichádza s užitočnou novinkou pre všetkých! (foto)
Našiel štát novú zbraň na neplatičov? Posiela listy, ktoré prinášajú milióny eur!
Našiel štát novú zbraň na neplatičov? Posiela listy, ktoré prinášajú milióny eur!

Varenie a recepty

Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Hneď mäkké medovníčky: Recept, ktorý sa oplatí upiecť každý rok
Hneď mäkké medovníčky: Recept, ktorý sa oplatí upiecť každý rok
Výber receptov
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Rady a tipy

Šport

Obrovský talent slovenského hokeja: Domonkos dostal ponuku, ktorá sa neodmieta
Obrovský talent slovenského hokeja: Domonkos dostal ponuku, ktorá sa neodmieta
Zámorské súťaže
Hrozná tragédia: Zomrel mladý slovenský futbalista (†20), v zime mal prestúpiť do iného klubu
Hrozná tragédia: Zomrel mladý slovenský futbalista (†20), v zime mal prestúpiť do iného klubu
Slovensko
FOTO Najkrajšia futbalistka sveta opäť provokuje: Zábery hore bez nenechajú chladným žiadneho fanúšika
FOTO Najkrajšia futbalistka sveta opäť provokuje: Zábery hore bez nenechajú chladným žiadneho fanúšika
Ženský futbal
Pán futbalista a fantastický človek: Slovensko prišlo o bývalého reprezentanta, smúti aj Jurkemik
Pán futbalista a fantastický človek: Slovensko prišlo o bývalého reprezentanta, smúti aj Jurkemik
Slovensko

Auto-moto

Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Doprava
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Dostanete 13. plat alebo vianočné odmeny? 5 tipov, ako tieto peniaze využiť múdro
Dostanete 13. plat alebo vianočné odmeny? 5 tipov, ako tieto peniaze využiť múdro
Motivácia a inšpirácia
Ako spoznať toxického šéfa ešte pred nástupom do práce? Na pohovore sa pýtajte tieto otázky!
Ako spoznať toxického šéfa ešte pred nástupom do práce? Na pohovore sa pýtajte tieto otázky!
Pracovný pohovor
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Hľadám prácu
Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Motivácia a produktivita

Technológie

AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
Správy
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Aplikácie a hry
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Veda a výskum
Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027
Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027
Armádne technológie

Bývanie

9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!

Pre kutilov

Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Stavba domu
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Recepty
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Top čižmy zimy 2025: Najväčšie trendy z módnych mól a tipy, ako ich štýlovo nosiť
Móda
Top čižmy zimy 2025: Najväčšie trendy z módnych mól a tipy, ako ich štýlovo nosiť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Štefan Harabin
Domáce
Harabinovi zavarili sociálne siete: Nová funkcia Muskovej X prezradila dôležitý DETAIL! Bývalý sudca má čo vysvetľovať
Počasie znovu PARALYZOVALO dopravu:
Domáce
Počasie znovu PARALYZOVALO dopravu: Sneh a popadané stromy, TU hrozia povodne! Blíži sa piata vlna sneženia
Rusi narušili opakovane vzdušný
Zahraničné
MIMORIADNE Provokácie Kremľa v Európe? Rusi narušili vzdušný priestor NATO, prvýkrát za BIELEHO dňa! OKAMŽITÁ reakcia
AKTUÁLNE Veľká policajná akcia
Domáce
AKTUÁLNE Veľká policajná akcia BANÍK: Polícia zasahuje od skorých ranných hodín

Ďalšie zo Zoznamu