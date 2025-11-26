Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

MIMORIADNE Kritická situácia: VIDEO Ničivá povodeň v Sliači, Zvolen sa pripravuje na EVAKUÁCIU! Čaká ich ťažká noc

(Zdroj: TASR - Ján Krošlák)
TASR

BRATISLAVA - Po snehovej kalamite nastáva ďalší problém. Intenzívne dažďové zrážky a topiaci sa sneh spôsobili vážne komplikácie v cestnej ale aj železničnej doprave. Na takmer štyroch desiatkach vodomerných staníc bol prekročený 1. až 3. stupeň povodňovej aktivity.

Mesto Sliač pre extrémny dážď vyhlásilo tretí stupeň povodňovej aktivity (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

  • Sliač zasiahla ničivá povodeň, pod vodou skončili domy a ulice. Zaplavilo aj letisko Sliač.
  • Zvolen sa pripravuje na prípadnú evakuáciu. Vytrvalý dážď a topiaci sa sneh spôsobili problémy na Hrone, Slatine aj Neresnici.

Problémy s vyliatím Hrona hlásia niektoré obce na jeho strednom toku (Zdroj: TASR/Jana Vodnáková)

15:30 V súvislosti s extrémnym dažďom je v súčasnosti situácia vo Veľkom Krtíši stabilizovaná. Pre počasie sa však zvýšila hladina Krtíšskeho potoka a nabral parametre rieky. Informoval o tom prednosta mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko. Dodal, že pre udalosť boli v noci z utorka (25. 11.) na stredu v teréne záchranné zložky i zástupcovia mesta. „Voda potoka tiekla intenzívne, nabrala rýchly spád a hlasno hučala. Bola aj špinavá a zapchávala čerpadlá,“ objasnil. Do rána však podľa neho hladina klesla o približne 30 až 40 centimetrov. Ako ďalej uviedol, k dispozícii mali vrecia s pieskom a ukladali ich na miesta, kde bola situácia najkritickejšia. Na mieste zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru a aj dobrovoľní hasiči z Veľkokrtíšskeho okresu.

 
 

14:48 V obci Trebeľovce pri Lučenci sa v dôsledku výdatných zrážok vybrežila rieka Ipeľ. „Nevyliala sa ale do intravilánu, ale na druhú stranu. Zaliata je len orná pôda, rodinné domy to nezasiahlo,“ priblížil starosta Trebeľoviec Marcel Hudec.

14:45 Výdatné zrážky spôsobili mierne problémy v neďalekej obci Halič. V miestnej časti Telka medzi obcou a Lučencom sa ešte počas noci voda dostala až k miestnej bytovke, prečerpávať ju museli hasiči. „Zatopilo nám aj priestranstvo pri železničnom domčeku, ale voda sa vyliala len na lúku,“ skonštatoval starosta obce Alexander Udvardy.

14:42 Oba potoky v Lučenci, Tuhársky i Krivánsky potok, sú pod kontrolou a ich vybreženie nehrozí. Mierne problémy však spôsobilo počasie a voda z vodných tokov napríklad v okolitých obciach Halič a Trebeľovce. Na oboch vodných tokoch v Lučenci vykonávajú pracovníci Prevádzkového strediska Horný Ipeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku od ranných hodín pravidelné obhliadky a kontroly. „Na základe posledných meraní a pozorovaní momentálne nehrozí žiadne vybrežovanie vodných tokov,“ uviedla samospráva na svojej oficiálnej webovej stránke s tým, že situáciu budú ďalej monitorovať.

 
 

14:38 V stredu hlásili ako neprejazdnú aj cestu medzi Železnou Breznicou a miestnou časťou Huta. Dôvodom je zosuv svahu na komunikáciu. Po 14.00 h. sa ju podarilo sprejazdniť.

 
 

14:32 Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) potvrdil, že situácia na letisku Sliač je pre povodeň komplikovaná, steká tam voda z polí. Verí, že sa situáciu podarí zvládnuť, na túto tému hovoril aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). „Nejedná sa len o naše letisko, ide hlavne o Sliač a okolie. Situácia začína byť kritická aj na ostatných riekach a vodných tokoch,“ poznamenal.

14:12 Od stredy rána sú vo Zvolene v pohotovosti mestskí policajti. „Hliadky monitorujú rizikové časti, aby sme v prípade potreby mohli ihneď zasiahnuť a pomôcť,“ povedal náčelník mestskej polície Jozef Záchenský. Policajti zároveň asistujú hasičom i dobrovoľným hasičom. Koordinujú práce na Unionke, časť mestských hasičov pomáha v Sliači, ktorý zaplavilo. V teréne sú aj ľudia z mestského komunálneho strediska. Svojou technikou pomáhajú s plnením a distribúciou vriec s pieskom. Ukladať ich pomáhajú obyvatelia bytového domu pod Pustým hradom.

 (Zdroj: Facebook/Mesto Zvolen)

14:10 Rozbúrené toky riek Hron, Slatina i potoka Neresnica po extrémnom daždi a topení snehu spôsobujú problémy aj vo Zvolene. Zaplavená je cesta na Červený medokýš, neprejazdná je i cesta do Sekierskej doliny. Informoval o tom hovorca mesta Martin Svatuška. Dodal, že hrozí vyliatie rieky Slatina v časti Unionka. „Sledujeme situáciu pri Neresnici, kde voda zaplavila niektoré domy,“ objasnil primátor Vladimír Maňka. Vrecia s pieskom použili pod Pustým hradom, kde hrozí vyliatie Slatiny a zaplavenie bytového domu. Mesto sa tak pripravuje aj na prípadnú evakuáciu. Aktivovalo kapacity komunitného centra, ktoré sa v prípade potreby stane zberným miestom. V prípade potreby sú k dispozícii aj telocvične dvoch základných škôl.

 (Zdroj: Facebook/Mesto Zvolen)

14:00 V Banskobystrickom kraji aktuálne v súvislosti s mimoriadnou situáciou v dôsledku poveternostnej činnosti zasahuje viac ako 120 hasičov. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Geguššová s tým, že momentálne je najkritickejšia situácia v okresoch Zvolen a Lučenec. Geguššová doplnila, že na zásahoch sa zúčastňuje 61 profesionálnych hasičov so 47 kusmi hasičskej techniky. V teréne je aj 62 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí s 31 kusmi hasičskej techniky. Nasadených je tiež päť veľkokapacitných čerpadiel Hytrans.

Situácia v kúpeľnom meste Sliač
Situácia v kúpeľnom meste Sliač  (Zdroj: TASR - Ján Krošlák)

13:35 Železničná trať medzi Zvolenom a Dobrou Nivou je opäť prejazdná a doprava na nej bola popoludní obnovená. Na sociálnej sieti o tom informovala Železničná spoločnosť Slovensko. Železničná doprava v úseku Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva bola od stredajšieho rána prerušená z dôvodu podmytia trate. Vlaky boli nahradené autobusovou dopravou, a to na celom úseku trasy Zvolen - Šahy. Trať medzi Zvolenom a Dobrou Nivou sa podarilo sprejazdniť krátko popoludní.

13:14 Starostka Hliníka nad Hronom Dominika Demková Kordíková uviedla, že síce sú na vylievanie Hrona podobne ako okolité obce zvyknutí, no aktuálne je situácia o čosi horšia. „Pozemky v Lodenici a v okolí mávame skoro pri každom zdvihnutí hladiny Hrona zaplavené, dnes je to ale o dosť viac ako po iné roky,“ skonštatovala s tým, že hladina Hrona už dosiahla k jednému rodinnému domu, preto tam zasahujú aj miestni dobrovoľní hasiči. „Keďže nám voda prechádza cez železničný priepust aj ďalej do dediny a môže dôjsť k ohrozeniu ďalších rodinných domov, požiadala som o pomoc okolité obce,“ dodala s tým, že dobrovoľní hasiči z Prochota pomôžu zatarasiť druhú časť obce, aby nedošlo k ohrozeniu rodinných domov. 

 
 

O mimoriadnej situácii hovorí aj Jozef Pinter, ktorý v tamojšej Lodenici pravidelne organizuje garážový výpredaj. Hladina Hrona tam podľa jeho slov býva vyššia, no takto vysoká nebola už veľmi dlho. Obáva sa, že po jej opadnutí ostane na lúkach, kde akciu organizuje, veľa nánosov bahna a jej organizáciu to stopne.

 
 

13:10 V Hliníku nad Hronom, Bzenici a tiež Lovči v okrese Žiar nad Hronom vyhlásili druhý stupeň povodňovej aktivity. Potvrdila to Frederika Oreničová z odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiari nad Hronom. Oreničová priblížila, že hladina Hrona naďalej vzrastá, jej kulminácia sa očakáva v poobedných až podvečerných hodinách. V súčasnosti sú už viaceré polia a lúky v okolí rieky v spomínaných obciach zatopené.

11:50 V Sliači sú pre povodňovú aktivitu nasadené bezpečnostné zložky. Fotografie aktuálnej situácie z tohto kúpeľného mesta nájdete v galérii:

10:57 V obci Zvolenská Slatina pre extrémny dážď vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Informoval o tom informovala starostka Mária Klimentová s tým, že hladina rieky Slatina stále neklesá. Dodala, že najviac ohrozená je v súčasnosti Ulica pod Hájom. Na stabilizáciu situácie podľa nej používajú protipovodňové vaky, voda však aj napriek tomu preteká. Ako ďalej uviedla, Rybný potok je zatiaľ vo svojom koryte. 

10:48 V Banskobystrickom kraji je situácia kritická. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor. "Počas včerajšej noci hasiči zasahovali najmä na letisku Sliač, ktoré bolo výrazne zaplavené. Momentálne je najkritickejšia situácia v okresoch Zvolen a Lučenec. Do zásahov je nasadených takmer 100 hasičov a viac ako 40 kusov techniky, vrátane štyroch veľkokapacitných čerpadiel Hytrans. Piate čerpadlo je aktuálne na ceste zo Záchrannej brigády HaZZ Humenné, aby posilnilo prebiehajúce záchranné práce," informujú hasiči a vyzývajú obyvateľov dotknutých oblastí o zvýšenú opatrnosť.

10:29 Najvyššie tretie stupne povodňovej aktivity boli dosiahnuté po polnoci a v raňajších hodinách v povodí Ipľa a Slatiny, informuje SHMÚ. Druhé stupne povodňovej aktivity sa vyskytli na mnohých staniciach v povodí Nitry - Handlovka, Žitava, Oslanský a Lehotský potok, v povodí Hrona - Slatina, v povodí Ipľa - Stará rieka, Krupinica, v povodí Slanej - Štítnik, Štiavnica, v povodí Hornádu - Hnilec, v povodí Bodrogu - Olšava. „Prvé stupne povodňovej aktivity pretrvávajú na mnohých staniciach,“ priblížila Danica Lešková, vedúca odboru Hydrologické predpovede a výstrahy SHMÚ. Pršať začalo na väčšine územia už v pondelok (24. 11.) v podvečerných hodinách. Silný dážď podľa meteorológov ešte pretrváva na strednom a východnom Slovensku. Najvyššie 24-hodinové úhrny zrážok 50 - 60 mm sa vyskytli na strednom Slovensku s maximom 72 mm v Motyčkách.

 (Zdroj: SHMÚ)

10:22 Z dôvodu zvýšenej hladiny Hrona a jeho vybreženiu v niektorých lokalitách sú v pohotovosti aj vodohospodári, ktorí situáciu monitorujú. Informoval o tom hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. „Vplyvom intenzívnej zrážkovej činnosti v kombinácii s topiacim sa snehom došlo k zvýšeniu hladín a pomiestnemu vybreženeniu Hrona a jeho prítokov aj v okolí Zvolena. To bolo spôsobené najmä stekaním vody z okolitého prostredia,“ podotkol Bocák. Ako dodal, vodohospodári sú v pohotovosti, monitorujú situáciu, zabezpečujú vrecia s pieskom a v prípade potreby sú pripravení zasiahnuť v postihnutých lokalitách.

 
 

10:02 V súvislosti s poveternostnou situáciou zasahovali štátni aj dobrovoľní hasiči v Banskobystrickom kraji od utorka (25. 11.) 6.00 h do stredajšieho rána celkom 91-krát. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková s tým, že najviac zásahov bolo v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. „Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov zo štátnych ciest, z miestnych komunikácií, z osobných motorových vozidiel a odčerpávanie vody, budovanie povodňových bariér a podobne,“ priblížila Zeleňáková s tým, že k zraneniu osôb pri týchto udalostiach nedošlo. 

09:58 Železničná doprava na úseku Zvolen nákladná stanica - Výhybňa Slatinka je opäť obnovená. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti. Na trati medzi Zvolenom a Dobrou Nivou vlaky naďalej nepremávajú, autobusovou dopravou bol nahradený celý úsek až do Šiah.

09:50 Na sociálnej sieti sa objavujú desivé zábery z mesta Sliač. Pre vytopenie letiska Sliač v časti Hájniky na mieste aktuálne zasahuje 31 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na 15 kusoch techniky. Pomáha aj 10 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí na piatich kusoch techniky. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková. Udalosť podľa nej nahlásili v utorok (25. 11.) krátko pred polnocou.

09:40 Pri Zvolene je pre podmytie železničnej trate prerušená vlaková doprava. Krátko pred 7.30 h prerušili podľa ZSSK vlakovú dopravu z dôvodu podmytia železničnej trate v úseku Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva.

 
 

09:38 Na diaľnici D1 v okolí Popradu hlásia vodiči množstvo vody na vozovke a zníženú viditeľnosť.

09:36 Všetky rokliny Slovenského raja sú od stredy až do odvolania uzavreté. Správa Národného parku Slovenský raj informovala, že po výdatnej snehovej nádielke prišiel dlhotrvajúci výdatný dážď. Podmienky v roklinách sú tak extrémne a nedovoľujú ich prechod.

09:35 Na zníženú viditeľnosť s dohľadnosťou 100 m z dôvodu silného dažďa si treba dávať pozor v Ladomerskej Vieske a Uderinej, z dôvodu silného sneženia zasa v okrese Čadca. Pre hmlu je znížená viditeľnosť na 100 m v lokalite Pastierske. Uporňuje na to portál zjazdnost.sk.

09:20 V Sliači vo Zvolenskom okrese vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Týka sa to častí Hájniky a Rybáre. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti. Dodáva, že je to pre dlhotrvajúci dážď extrémnej intenzity a následné stekanie po komunikáciách a lúkach. Voda zaplavila intravilán mesta, časť za traťou a okolie Sielnického potoka. Taktiež stúpla hladina tohto potoka, ktorý sa vylial a ohrozil priľahlé územie. Na ňom sú rodinné domy, hospodárske budovy občanov, ako aj cestné komunikácie mesta a autobusové zastávky. 

09:10 Pre počasie sú v súčasnosti uzavreté niektoré cesty v okolí Zvolena. Na sociálnej sieti o tom informovala Banskobystrická regionálna správa ciest. Dodala, že pre zosuv bahna a stromov je aktuálne cesta III/2441 v úseku Budča - Hronská Dúbrava uzavretá. „Na stabilizácii a odstránení problému pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť. Jazdite opatrne,“ podotkla.

Pripomína, že cesta č. III/2440 Budča - Ostrá Lúka je uzavretá, na cestu sa vylial Hron. Informuje o tom Banskobystrická regionálna správa ciest. "Obídete to cez Breziny a Zvolen," uvádza Zelená vlna STVR.

09:07 Meteorológovia hovoria o komplikovanej hydrologickej situácii najmä v južnej polovici stredného Slovenska. „Po trvalom a lokálne aj výdatnom daždi pozorujeme v povodiach Nitry, Žitavy, Hrona, Ipľa, Slanej a Hornádu výrazné vzostupy vodných hladín na väčšine tokov s prekročením 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity na takmer štyroch desiatkach vodomerných staníc,“ konštatuje SHMÚ na sociálnej sieti s tým, že časť z nich je už po kulminácii alebo aktuálne kulminuje.

 (Zdroj: Facebook/SHMÚ)

Popri zároveň topiacom sa snehu zaznamenávajú meteorológovia v najviac zasiahnutých častiach povodí aj výskyt sprievodných povodňových javov mimo tokov, teda stekanie vody zo svahov, zaplavenie polí, ciest i podjazdov. Vyvrcholenie zrážkovej činnosti očakávajú v priebehu dňa, rovnako tak aj kulminácie na väčšine prítokov hlavných riek.

 (Zdroj: Facebook/SHMÚ)

09:00 Mesto Vráble upozorňuje verejnosť na dočasné uzavretie podchodu popod most pri rieke Žitava. Podchod popod most cez cestu I/51 je dočasne uzavretý z dôvodu zvýšenej hladiny Žitavy a s tým súvisiacich bezpečnostných opatrení, informovala radnica. Magistrát odporúča chodcom a cyklistom využívať alternatívnu trasu. Podchod bude sprístupnený až vtedy, keď to situácia umožní.

 (Zdroj: Facebook/Mesto Vráble)

Na toku Krupinica platí druhý povodňový stupeň

Intenzívne dažďové zrážky a topiaci sa sneh spôsobili v uplynulých hodinách problémy v Krupine. Na toku Krupinice v Krupine aktuálne platí druhý stupeň povodňovej aktivity. Hladina tu podľa primátora Radoslava Vazana v stredu o 6.00 h dosiahla úroveň 256 centimetrov. Voda sa z koryta vyliala na ulici Priemyselná pod železničným mostom. Vazan priblížil, že komunikáciu v tomto úseku z bezpečnostných dôvodov uzatvorili pre peších aj pre dopravu. Druhý povodňový stupeň na toku Krupinica bola podľa primátora vyhlásený v nočných hodinách a podľa predpokladov potrvá do stredy 10.00 h. Hladina toku postupne klesá, no vzhľadom na aktuálne dažďové prehánky sa situácia nedá podľa jeho slov odhadnúť.

 (Zdroj: Facebook/Radoslav Vazan)

Problematický bol podľa primátora ešte Vajsovský potok, kde nestačili odvodňovacie rúry a tak sa voda preliala cez cestu. „Ostatné prítoky boli celkom pokojné,“ podotkol Vazan s tým, že na miestach, kde sú vybudované poldre bola situácia v poriadku. „Určite zachytili dosť veľa aj tieto protipovodňové opatrenia, poldre, ktoré sú vybudované na Kltipochu a na Kňazovom potoku,“ podotkol.

 (Zdroj: Facebook/Radoslav Vazan)

Vazan dodal, že v uliciach pomáhali aj miestni dobrovoľní hasiči. V utorok (25. 11.) vo večerných hodinách zasahovali v Bebrave v rodinnom dome, taktiež čistili mrežu na Majerskom rade na Kňazovom potoku, aby sa neupchal priepust popod cestu, kde Kňazov potok ústi do Krupinice. Pre okres Krupina vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu druhého stupňa pred intenzívnym dažďom, rovnako tu platí výstraha druhého stupňa pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa.

 (Zdroj: Facebook/Radoslav Vazan)

Platia výstrahy pred povodňou a dažďom

Pre okresy Zvolen a Veľký Krtíš vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) tretí stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. Riziko povodní je aj v okresoch Prievidza, Zlaté Moravce, Krupina, Levice a Gelnica, kde platí druhý stupeň výstrahy. Vo viacerých okresoch Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja je vyhlásený prvý stupeň výstrahy pred povodňou. SHMÚ varuje v stredu aj pred silným dažďom a snežením, a to najmä na strednom Slovensku.

Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávajú meteorológovia na prítokoch stredného Hrona (Neresnica, Slatina, Jasenica, Zolná) kulminácie vodných hladín na úrovni 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity. Zároveň na prítokoch stredného Ipľa (Krtíš, Stará rieka) očakávajú pretrvávanie vodných hladín na úrovni 2. až 3. stupňa povodňovej aktivity. Na hlavnom toku Ipľa môže byť v stredu alebo vo štvrtok (27. 11.) dosiahnutý alebo prekročený 1. stupeň povodňovej aktivity.

 (Zdroj: shmu.sk)

Meteorológovia zároveň vydali výstrahy pred dažďom. Výstrahy druhého stupňa platia pre väčšinu Banskobystrického kraja a okresy Rožňava, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Spadnúť tam môže viac ako 50 mm zrážok. Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Gelnica, Košice okolie, Spišská Nová Ves, Levice, Poprad, Martin a Turčianske Teplice. Spadnúť tam môže viac ako 35 mm zrážok.

 (Zdroj: shmu.sk)

Platia tiež výstrahy pred snežením. Výstrahy prvého stupňa platia pre takmer celý Žilinský kraj a okresy Považská Bystrica, Púchov a Poprad. Vo vyšších polohách by miestami mohlo spadnúť desať až 20 cm nového snehu. 

 (Zdroj: shmu.sk)

Tvoriť sa môžu zároveň snehové jazyky a záveje.

 (Zdroj: shmu.sk)

