Záchranári počas Mikuláša často zasahujú pre prehltnutie malých predmetov deťmi: Viete, ako reagovať?

BRATISLAVA - Častým dôvodom výjazdov záchraniek k deťom je v mikulášskom období prehltnutie alebo vdýchnutie drobných predmetov. Rizikové sú najmä tvrdé cukríky, oriešky, hrozienka, ale aj malé hračky či ozdoby z mikulášskych balíčkov. Upozornil na to hlavný záchranár záchrannej zdravotnej služby ZaMED Roland Laca.
„Pri najmladších deťoch, väčšinou do troch rokov, stačí aj okamih nepozornosti. Smiech, plač či nádych popri jedení môžu spôsobiť, že sa do dýchacích ciest dostane cudzí predmet. Dieťa vtedy začne kašľať, lapá po dychu, môže stratiť hlas alebo zmodrie v tvári,“ vysvetlil záchranár. V prípade, že po vdýchnutí či prehltnutí drobného predmetu dieťa kašle a ďalej dýcha, nie je potrebný zásah rodičov či iných blízkych osôb. „V takomto prípade dieťa necháme prirodzene sa vykašľať, je to jeden z najúčinnejších spôsobov, ako sa telo dokáže zbaviť cudzieho telesa,“ objasnil Laca.
Kedy podať prvú pomoc
Ak už dieťa nevládze kašľať, prestáva dýchať či stráca normálnu farbu v tvári, je nutné podať mu prvú pomoc. „Bábätká, respektíve deti do jedného roka, otočíme tvárou nadol tak, aby bola hlava nižšie ako trup. Potom im otvorenou dlaňou päťkrát pevne udrieme medzi lopatky,“ radí odborník. U starších detí sa podľa záchranárov postup mierne odlišuje. „Aj im päťkrát silno udrieme otvorenou dlaňou medzi lopatky, ale ešte predtým ich posadíme do mierneho predklonu. Odporúča sa urobiť aj Heimlichov manéver, teda chytiť dieťa zozadu a rýchlym pohybom mu stlačiť brucho smerom dovnútra a nahor,“ ozrejmil záchranár.
Varuje, pred vyberaním cudzieho predmetu
Varuje, pred vyberaním cudzieho predmetu z dýchacích ciest dieťaťa rukami. „Mohli by sme ho zatlačiť ešte hlbšie,“ upozornil. Ak dieťa stratí vedomie, treba podľa záchranárov začať s resuscitáciou a ihneď zavolať na linku 155. Záchranári v tejto súvislosti apelujú na prevenciu. Najmenším deťom je podľa nich potrebné zamedziť prístup k tvrdým cukríkom, orieškom, pukancom, hrozienkam, ako aj drobným hračkám či korálkam. „Podarovať im môžeme mäkké piškóty, ovocné kapsičky, detské sušienky alebo väčšie hračky, pri ktorých nehrozí riziko prehltnutia a vdýchnutia,“ odporúča Laca.
Radí, aby pri otváraní mikulášskych balíčkov vždy boli prítomné dospelé osoby. Apeluje tiež na to, aby deti balíčky otvárali v pokojnom stave, napríklad sediac za stolom a bez rozptýlenia. „Rozhodne by nemali skákať, pobehovať po dome alebo šantiť na gauči, práve vtedy môžu niečo prehltnúť či vdýchnuť,“ zdôraznil záchranár.