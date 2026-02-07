Spravili omyl: Kryptofirma nechtiac poslala používateľom bitcoiny v hodnote 40 miliárd dolárov

SOUL - Juhokórejská kryptomenová firma sa v sobotu ospravedlnila, že omylom previedla svojim klientom bitcoiny v hodnote viac ako 40 miliárd dolárov. Píše agentúra AFP.
Kryptoburza Bithumb uviedla, že omylom poslala 620.000 bitcoinov. Do 35 minút po piatkovom zistení chyby zablokovala pre 695 dotknutých používateľov obchodovanie a výbery. Podľa miestnych správ mal Bithumb v rámci propagácie poslať každému zákazníkovi približne 2000 wonov (1,37 USD), ale omylom to bolo približne 2000 bitcoinov. „Úprimne sa ospravedlňujeme za nepríjemnosti spôsobené našim zákazníkom v dôsledku zmätku, ku ktorému došlo počas procesu distribúcie tejto (propagačnej) akcie,“ uviedol Bithumb vo vyhlásení.
Platforma uviedla, že späť získala 99,7 percenta omylom odoslaných bitcoinov a že na úplné pokrytie straty v dôsledku incidentu použije vlastné aktíva. Pripustila, že chyba krátkodobo spôsobila „prudkú volatilitu“ (kolísanie) hodnoty bitcoinov na platforme, keďže niektorí príjemcovia tokeny predali. Podľa grafov na platforme v piatok neskoro večer ceny krátko klesli o 17 percent na 81,1 milióna wonov.
Postihnutých zákazníkov odškodní
Platforma uviedla, že postihnutých zákazníkov odškodní. Straty odhadla na približne 1 miliardu wonov (asi 578.000 eur). Predtým zdôraznila, že incident „nesúvisí s externým hackerským útokom ani narušeniami bezpečnosti“. Bitcoin je najrozšírenejšou kryptomenou na svete a vo štvrtok jej cena prvýkrát od víťazstva Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA klesla pod hranicu 70.000 USD (59.332,10 eura). Po jeho nástupe do úradu cena bitcoinu postupne stúpla na rekordné maximum 126.251,31 USD.