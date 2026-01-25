Útočníci nespali ani počas Vianoc: Desivá analýza, známy hráč len za jediný mesiac zabránil miliónom hrozieb!

BRATISLAVA - Rozloženie bezpečnostnej infraštruktúry každého z mobilný operátorov je v odlišnej architektúre, no svoju úspešnosť preukazal aj najmladší z nich.
Ide o operátora 4ka, ktorý zosumarizoval svoje dáta zo slušby 4ka ochrana. Tá slúži na ochranu používateľov mobilných technológii pod hlavičkou spoločnosti Swan pred kybernetickými hrozbami. Tým vraj len za december zabránili v počte viac ako 12 miliónov.
Podvodníci robia nájazdy v miliónových počtoch
Konkrétne ide o číslo 12 101 960, ktoré podstavuje počet pokusov o škodlivé aktivity. "Len v decembri bolo identifikovaných a zastavených viac ako 11,8 milióna takýchto pokusov. Druhou najčastejšou kategóriou bol phishing, teda podvody, ktoré sa pokúšajú od používateľov vylákať citlivé údaje cez falošné e-maily, správy či formuláre," prezradila produktová manažérka operátora 4ka Andrea Čagalová.
Malvér a nové metódy podvodníkov
Najrozšírenejšou hrozbou je podľa nich malvér, škodlivý softvér, ktorý sa snaží preniknúť do zariadení používateľov. Môže sa prezliekať do rôznych webov či aplikácií.
Medzi najvýraznejšie decembrové metódy vraj patrila falošná stránka predstierajúca oficiálny web služby Telegram Premium.V realite jej však išlo o krádež prihlasovacích a platobných údajov vrátane kryptomenových peňaženiek. Zaznamenaný bol aj nový typ kryptomenového podvodu, pri ktorom útočníci rozposielali správy informujúce používateľov, že majú nárok na kompenzáciu v bitcoinoch za únik údajov alebo neexistujúce poplatky.
Falošné kasína ako lákadlo
Niektorí zvolili taktiku kopírovania vzhľadu a funkcií známych a legálnych online herní. Tieto stránky lákali na vysoké bonusy či registráciu bez overovania a po zadaní údajov dochádzalo k ich okamžitému zneužitiu, najčastejšie formou neoprávnených platieb.
"Kybernetické hrozby sa neustále vyvíjajú a útočníci hľadajú nové spôsoby, ako oklamať používateľov. Vďaka 4ka ochrane vieme reagovať v reálnom čase a zabrániť prístupu k nebezpečnému obsahu skôr, než sa načíta. Je to tichý, ale mimoriadne účinný spôsob, ako chrániť zákazníkov pred digitálnymi hrozbami každý deň," dopĺňa Čagalová.