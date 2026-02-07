Cestovanie zadarmo má pravidlá: Mnohí zabúdajú, že v TÝCHTO vlakoch potrebujú lístok... Riskujú pokuty!

BRATISLAVA - Železničná spoločnosť Slovensko zaviedla v polovici minulého roka nové pravidlá pre cestujúcich s 100-percentnou zľavou. V osobných, zrýchlených vlakoch a regionálnych expresoch môžu seniori od 62 rokov, študenti a deti jazdiť bez lístka. Mnohí však zabúdajú, že v diaľkových vlakoch zostáva lístok povinný a riskujú pokutu.
Cestujúci s preukazom na 100-percentnú zľavu cestujú zadarmo v osobných a zrýchlených vlakoch i v regionálnych expresoch (Os, REX a Zr) bez nulového cestovného lístka. Týka sa to seniorov od 62 rokov, žiakov, študentov, detí do 16 rokov a poberateľov dôchodkov mladších ako 62 rokov a to pri jazde v druhej triede.
ZSSK pripomína, že ak využívate 100 % zľavu z cestovného alebo zľavnené cestovné, nárok na zľavu je potrebné preukázať originálom preukazu. Preukaz je možné vybaviť v pokladniciach vybavených systémom "Komplexného vybavenia cestujúcich" na počkanie. Ak nebude možné vystaviť preukaz na počkanie, bude vystavený do 3 pracovných dní. Žiadateľ musí predložiť pri žiadosti fotografiu s rozmermi 2 × 3 cm a preukaz totožnosti s fotografiou. V prípade dieťaťa do 15 rokov je potrebný rodný list a preukaz totožnosti zákonného zástupcu.
Povinný listok v diaľkových vlakoch
Mnohí však netušia alebo zabúdajú, že v diaľkových vlakoch zostáva bezplatný lístok so 100-percentnou zľavou naďalej povinný. "Pri ceste diaľkovým vlakom (R, Ex, EC, EN a SC) sa preukážete cestovným lístkom a preukazom na 100 % zľavu z cestovného vydaným pri registrácii ZSSK konta. Ak máte preukaz bez fotografie, preukážete sa okrem neho aj preukazom totožnosti," opisuje ZSSK a dodáva, že vďaka 2D kódu preukaz urýchli prístup ku kontu ZSSK v pokladnici alebo kontrolu vo vlaku.
Čo robiť, ak ste nestihli kúpiť lístok na stanici? "Na väčšine vlakových liniek si môžete zakúpiť cestovný lístok u vlakvedúceho, je však potrebné aktívne ho za týmto účelom vyhľadať, inak okrem cestovného zaplatíte aj sankciu vo výške 30 eur. Cena cestovného lístka zakúpeného vo vlaku je vrátane poplatku za servis vo výške 3,00 eur," upozorňuje ZSSK s tým, že tento poplatok je kalkulovaný je aj pri vydaní cestovného lístka so 100 % zľavou z cestovného. Ak v stanici nebola pokladňa, lístok vystavia bez prirážky.
Povinnosť aktívne vyhľadať vlakvedúceho sa nevyžaduje od detí od 6 do 16 rokov bez doprovodu, seniorov od 70 rokov, osoby s preukazom ŤZP, ŤZP-S , podobne tak ani u cestujúcich, ktorí s kočíkom s dieťaťom alebo s bicyklom nastupujú do priestoru určeného na ich prepravu.
ZSSK pripomína, že v EuroCity (EC) a SuperCity sa platí príplatok jedno euro, pričom vo vlakoch InterCity platí iba zľavnené cestovné, cestovanie zdarma tu nie je možné.