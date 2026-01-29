Slovenská ambasáda v Iráne je prázdna: Blanár nariadil evakuáciu do Baku a varuje pred eskaláciou v regióne

BRUSEL - Slovensko podporilo zaradenie iránskych Revolučných gárd (IRGC) na zoznam teroristických organizácií Európskej únie, zároveň však poukázalo na možné riziká tohto kroku pre občanov Únie. Po zasadnutí Rady Európskej únie v Bruseli to vo štvrtok uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
„Poukázali sme na jednu dôležitú vec, ktorú si je potrebné uvedomiť. IRGC sú také prepletené v riadení štátu, že je veľmi ťažké predvídať, aké to môže mať dôsledky, keď budú (definitíve) zaradené na zoznam teroristických organizácií a čo to môže znamenať aj pre občanov, ktorí sú v tomto teritóriu z Európskej únie,“ podotkol Blanár s tým, že Únia musí zvážiť všetky dôsledky tohto kroku. Zatiaľ ide len o politickú dohodu, ktorú štáty po technických rokovaniach zrejme schvália v nasledujúcich dňoch.
Minister tiež poukázal na krehkú situáciu v regióne a prítomnosť významnej vojenskej sily Spojených štátov, pričom môže dôjsť k eskalácii. „Preto Slovenská republika po mojom pokyne evakuovala kompletne náš zastupiteľský úrad, ktorý sme presunuli do susednej krajiny, v súčasnosti do (azerbajdžanského) Baku, odkiaľ vykonávame všetky činnosti,“ doplnil. Postoj EÚ k situácii v Iráne je podľa Blanára jasný a jednotný. Ministri členských krajín odsúdili kroky iránskych úradov pri potláčaní nedávnych protestov a označili ich za neakceptovateľné.
Nové sankcie voči Iránu
Vo štvrtok sa šéfovia diplomacie členských krajín EÚ zároveň rozhodli v súvislosti s násilným potláčaním demonštrácií uvaliť sankcie na vysokopostavených predstaviteľov Iránu vrátane ministra vnútra Eskandara Mómeního. Ministri sa zároveň pri Blízkom východe venovali aj situácii v Pásme Gazy, Sýrii či Libanone.
V súvislosti s vývojom v Pásme Gazy Blanár informoval kolegov, že Slovensko nepristúpi k členstvu v takzvanej Rade mieru. „Zároveň som zdôraznil, že budeme stále sledovať napĺňanie rezolúcie (Bezpečnostnej rady) OSN č. 2803, ktorá má napĺňať 20-bodový mierový plán predstavený americkým prezidentom Donaldom Trumpom,“ povedal.
Ministri sa podľa neho zhodli, že EÚ by mala zostať v mierovom procese aktívna, hoci väčšina členských štátov sa nepripojí k Rade mieru. Jej súčasťou budú z dvadsaťsedmičky len Bulharsko a Maďarsko, prezradil Blanár. „Nesmieme zabúdať popri tom všetkom na to, že náš cieľ je dvojštátne riešenie,“ dodal.