DRÁMA na Kube: Stovky ruských turistov uviazli na letisku, TOTO bol problém!

HAVANA - Stovky ruských turistov uviazli na Kube pre nedostatok leteckého paliva, uviedol dnes večer na svojom webe populárny list Moskovskij komsomolec s odvolaním sa na správy zo sociálnych sietí. Problémy dávajú ruské médiá do súvislosti so snahou amerického prezidenta Donalda Trumpa odstrihnúť Kubu od dodávok ropy.
Lety z letoviska Varadero, kde je väčšina Rusov, majú meškanie jeden až dva dni, napísal denník. Meškanie vysvetlil tým, že lietadlá z Varadera letia najprv len do Havany, kde natankujú palivo, kým môžu pokračovať v lete.
Let im zmizol z tabule
Cestujúci, ktorí mali letenky venezuelskej spoločnosti Conviasa, momentálne netušia, kedy sa budú môcť vrátiť do Ruska, pretože ich let zmizol z informačnej tabule. Spoločnosť predtým rozoslala svojim klientom oznámenie, že po 22. februári prestane lietať na Kubu, dodal list.
Ruskí diplomati v Havane situáciu týkajúcu sa ruských turistov pozorne sledujú a spolu so zástupcami ruskej spoločnosti Aeroflot sa u kubánskych úradov snažia zabezpečiť dodávky pohonných látok pre lietadlá ruských aerolínií, informoval krízový štáb ruského ministerstva zahraničia podľa agentúry Interfax.
Americký prezident Trump po tom, ako sa Američania zmocnili venezuelského prezidenta Nicolása Madura, opakovane vyhlasoval, že ďalším cieľom sa môže stať Kuba. Neskôr podpísal nariadenie umožňujúce zaviesť clá na výrobky z krajín, ktoré prestanú predávať či dodávať ropu na Kubu, pripomenula agentúra.
Odlety z Kuby nie sú nijako obmedzené
Odlety z Kuby nie sú nijako obmedzené, môžu sa však vyskytnúť meškania pre ťažkosti s pohonnými hmotami, zareagoval Ruský zväz turistiky podľa serveru RBK na správy o problémoch ruských turistov vinou nedostatku paliva. Zväz prisľúbil, že Rusi odletia domov v najbližšom čase. "Palivo sa práve tankuje. Je ho dosť. Situáciu zvládame, "tvrdil.
Nemenovaná agentka turistickej kancelárie pôsobiacej priamo vo Varadere povedala portálu, že je dosť leteniek pre všetkých záujemcov o odlet z Kuby, ale kameň úrazu tkvie v tom, že lietadlá z letoviska musia mať medzipristátie v Havane, kde často musia dlho čakať, kým ich natankujú pohonnými látkami. Let do Moskvy sa tak namiesto obvyklých 12 hodín môže pretiahnuť o ďalších päť až 17 hodín, dodala s tým, že letoviskám sa doteraz vyhýbajú výpadky dodávok elektriny, vody či potravín.
Na pozadí hrozby, že Trumpova administratíva zavedie úplnú blokádu dovozu ropy na Kubu, Rusko potvrdilo pripravenosť poskytnúť Kube politickú a materiálnu podporu. Moskva v posledných rokoch opakovane dodávala na ostrov ropu a mieni v tom pokračovať, vyhlásil podľa RBK ruský veľvyslanec na Kube Viktor Koronelli.