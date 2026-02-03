Návrhy na odvolanie ministrov majú poslanci prerokovať v stredu večer

BRATISLAVA - O opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov, ako aj o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde majú poslanci Národnej rady (NR) SR rokovať v stredu (4. 2.) po hlasovaní, ktoré bude o 17.00 h. Rozhodol o tom parlament na návrh koaličných poslaneckých klubov. O siedmich návrhoch na odvolanie ministrov a jednom návrhu na vyslovenie nedôvery celej vláde majú rokovať v spoločnej zlúčenej rozprave.
Opozícia žiada odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (obaja nominanti SNS), ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ministra zdravotníctva Kamila Šaška (obaja Hlas-SD), ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý), ako aj ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Tieto návrhy boli podané už dávnejšie a opakovane sa presúvalo ich rokovanie zo schôdze na schôdzu. Návrh na odvolanie ministra vnútra podala opozícia napríklad v decembri 2024.Pred rokom prišiel aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde.
Opozícia tiež žiadala, aby rozprava nebola zlúčená. Poslankyňa Zora Jaurová (PS) podala v pléne pozmeňujúci návrh, aby sa o jednotlivých návrhoch na odvolanie ministrov rokovalo samostatne. Parlament ho však nepodporil.
Poslanci si tiež schválili zmeny v rokovaní na aktuálnej schôdzi. Od utorka budú namiesto do 19.00 h rokovať do 20.00 h, obedná prestávka sa skráti na hodinu, a to od 13.00 h do 14.00 h. V piatky sa bude rokovať štandardne do 16.00 h bez hlasovania a bez obednej prestávky.