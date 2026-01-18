Výbuch v čínskej oceliarni: Hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených

PEKING - Výbuch v oceliarni v severnej Číne si v nedeľu vyžiadal dve obete a 66 zranených, informovali štátne médiá. Traja ľudia sú v kritickom stave a päť ďalších je stále nezvestných. Informuje o tom správa agentúry AFP.
K výbuchu došlo okolo 15.00 h miestneho času (8.00 h SEČ) v oceliarni Baogang United Steel v meste Pao-tchou v severočínskom regióne Vnútorné Mongolsko, informovala štátna tlačová agentúra Sinchua. Záchranné operácie naďalej pokračujú. Príčina incidentu sa stále vyšetruje, uviedla Sinchua.
Zábery na sociálnych sieťach zachytávajú zrútené stropy a trosky v továrni, ako aj obrovské kúdoly dymu. Obyvatelia vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov uviedli, že výbuch otriasol ich domami a rozbil okná. Priemyselnú výrobu v Číne sprevádzajú časté nehody. Príčinou je časté obchádzanie bezpečnostných predpisov. Výbuch v továrni na výrobu ohňostrojov v provincii Hunan v strednej Číne si v júni minulého roka vyžiadal deväť obetí a spôsobil zranenia ďalším 26 ľuďom.