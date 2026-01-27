Utorok27. január 2026, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz

Maďarsko porušilo právo Európskej únie: Hlasovalo proti spoločnej pozícii eurobloku v otázke klasifikácie konopy

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
LUXEMBURG - Maďarsko porušilo právo Európskej únie, keď počas zasadnutia Komisie OSN pre omamné látky (CND) hlasovalo proti spoločnej pozícii eurobloku v otázke klasifikácie konopy. V utorok o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v Luxemburgu, informuje vyhlásenie súdu a agentúry AFP.

Rada EÚ prijala v novembri 2020 rozhodnutie o spoločnej pozícii, ktorú mali členské štáty prijať v mene Únie na zasadnutí CND. Jej cieľom bolo najmä zmeniť klasifikáciu konopy a príbuzných látok v dohovoroch OSN o omamných a psychotropných látkach. Pri hlasovaní zástupca Maďarska hlasoval v rozpore so spoločnou pozíciou prijatou Radou EÚ a dokonca formuloval vyhlásenie, ktoré s ňou bolo v rozpore, pripomenul SDEÚ. Európska komisia (EK) preto proti Maďarsku začala konanie o porušení práva EÚ. Argumentovala tým, že Budapešť konala v rozpore so spoločnou pozíciou eurobloku. Prípad sa následne dostal pred SDEÚ, ktorý v utorok rozhodol v prospech EK a konštatoval, že „Maďarsko si nesplnilo povinnosti vyplývajúce z práva Európskej únie“.

Súd zároveň uviedol, že Maďarsko nerešpektovalo výlučnú vonkajšiu právomoc EÚ v tejto oblasti a porušilo aj zásadu lojálnej spolupráce. „V zmysle zásady lojálnej spolupráce sú členské štáty povinné uľahčiť Únii plnenie jej úloh a zdržať sa akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie spoločných cieľov,“ doplnil SDEÚ. Maďarsko s približne 9,5 milióna obyvateľmi má pod vedením premiéra Viktora Orbána dlhodobo spory s Bruselom v rôznych oblastiach, od právnych otázok až po nezhody v zahraničnej politike, poznamenala agentúra AFP.

