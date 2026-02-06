Valášek útočí na rezort obrany: Kaliňák podľa neho prepláca milióny za armádne Tatry cez sprostredkovateľa

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady SR a podpredseda opozičného Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) za nákup vozidiel Tatra od českého dodávateľa. Hovoril o podozreniach, že ministerstvo nakupuje valníky cez sprostredkovateľa s prirážkou na úrovni osem až deväť percent. Kaliňák považuje cenu za najlepšiu možnú. Zdôraznil, že za rovnakú cenu nakupuje vozidlá aj Česká republika.
„Českí novinári včera odhalili, že rozdiel medzi cenou, za ktorú tieto vozidlá predáva ich výrobca, firma Tatra, a cenou, za ktorú ich kupujeme od sprostredkovateľskej firmy, je na úrovni osem až deväť percent,“ povedal s tým, že jednotkové ceny v zmluvách sú však utajené. „Ak je aj v nich zafixovaná osem- až deväťpercentná prirážka, hovoríme zhruba o 150 miliónoch, ktoré možno preplatíme za Tatry,“ doplnil.
Súčasný kontrakt podľa jeho slov obsahuje záväznú objednávku 250 vozidiel. „Pričom minister podpísal dve rámcové zmluvy na prípadný nákup ďalších za spolu 1,7 miliardy,“ dodal. Slovenským daňovým poplatníkom môže byť podľa neho jedno, ak slovenská i česká strana realizujú nákup za rovnakých podmienok. „Nás tu na Slovensku zaujíma, či slovenskí daňoví poplatníci dostali za svoje peniaze maximum. Odpoveď je dokázateľne nie,“ zdôraznil.
Kaliňák na piatkovej tlačovej konferencii poukázal na to, že cenu určuje vlastník vozidiel. V tomto prípade sa podľa neho háda minoritný vlastník s majoritným akcionárom. „Podstatné je, že cenu, ktorú vyjednalo české ministerstvo, a som presvedčený, že najlepšiu, k nej sme sa pripojili,“ povedal. Rezort obrany sa pridal k nákupu nákladných vozidiel Tatra, ktorý pôvodne realizovalo samostatne Česko, v decembri 2024.