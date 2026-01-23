Piatok23. január 2026, meniny má Miloš, zajtra Timotej, Timon, Tímea

Trump sa neskutočne nabalil: To si ani neviete predstaviť! TOĽKOTO zarobil v druhom funkčnom období

Donald Trump si za druhé funkčné obdobie poriadne prilepšil.
Donald Trump si za druhé funkčné obdobie poriadne prilepšil. (Zdroj: TASR/AP/Mark Schiefelbein)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

NEW YORK - Americký prezident Donald Trump je v úrade len rok, no jeho osobné príjmy už presiahli miliardu dolárov. Investigatívna analýza denníka New York Times však upozorňuje, že skutočné čísla môžu byť výrazne vyššie a časť peňazí zostáva mimo verejného dohľadu.

Miliarda za jediný rok v Bielom dome

Prezident Donald Trump si počas prvého roka svojho druhého funkčného obdobia pripísal najmenej 1,4 miliardy dolárov, teda približne 1,2 miliardy eur. Vyplýva to z rozsiahlej investigatívnej správy denníka The New York Times, ktorá analyzovala finančné toky smerujúce z firiem a investorov do spoločností kontrolovaných Trumpom alebo členmi jeho rodiny.

Autori správy zdôrazňujú, že ide o konzervatívny odhad. Mnohé príjmy sú rozdelené medzi viacerých rodinných príslušníkov alebo ukryté v zložitých vlastníckych štruktúrach, čo sťažuje ich presné vyčíslenie.

Firmy si podľa novín kupujú vplyv

Podľa zistení redakcie viaceré spoločnosti počítali s tým, že finančná priazeň voči Trumpovým firmám im môže zabezpečiť priaznivejšie regulačné prostredie. Investigatívni novinári však upozorňujú, že úplný rozsah takýchto transakcií nie je verejne známy.

Kryptomeny ako hlavný zdroj príjmov

Najväčší objem peňazí priniesli Trumpovej rodine kryptomenové projekty. Predaje digitálnych aktív vyniesli podľa odhadov minimálne 867 miliónov dolárov. Rodina kontroluje finančnú spoločnosť World Liberty Financial, ktorá vydáva stablecoiny aj tzv. governance tokeny, a zároveň profituje z predaja meme coinu označovaného ako $TRUMP.

Luxusný dar z Kataru

Pozornosť vyvolal aj dar z Kataru – lietadlo Boeing 747, ktoré Trump získal ako nový prezidentský špeciál Air Force One. Hodnota stroja sa odhaduje na približne 400 miliónov dolárov. Podľa New York Times Trump následne umožnil Kataru rozšíriť vojenskú spoluprácu so Spojenými štátmi vrátane vybudovania leteckej základne na americkom území.

Milióny zo súdnych dohôd

Ďalšie desiatky miliónov dolárov priniesli Trumpovej rodine mimosúdne vyrovnania s americkými korporáciami. Prezident v minulosti žaloval viaceré mediálne domy za ich spravodajstvo. Spoločnosti ako X, ABC News, Meta, YouTube či Paramount následne pristúpili na finančné dohody.

Celkovo tak Trumpovci získali najmenej 90,5 milióna dolárov. Samotná spoločnosť Paramount zaplatila 16 miliónov dolárov, hoci podľa New York Times išlo o štandardné novinárske spracovanie témy. Krátko po uzavretí dohody navyše americká Federálna komunikačná komisia schválila prevzatie Paramountu firmou Skydance za osem miliárd dolárov, čo vyvolalo podozrenia z možného konfliktu záujmov.

Milióny aj za film o Melanie Trumpovej

Významný príjem priniesol aj dokumentárny film o Trumpovej manželke Melania Trumpová, ktorý pripravila streamovacia platforma spoločnosti Amazon. Projekt je intenzívne propagovaný na sociálnej sieti Truth Social a podľa zistení novín zaň Trumpova rodina inkasovala približne 28 miliónov dolárov.

Odhad, nie konečný účet

Investigatívni reportéri upozorňujú, že uvedené sumy predstavujú len spodnú hranicu Trumpových príjmov počas druhého mandátu. Skutočný finančný zisk môže byť podstatne vyšší a jeho presné vyčíslenie komplikuje netransparentná štruktúra podnikania prezidentovej rodiny.

Viac o téme: MajetokDonald TrumpBitcoinyFilmMelania TrumpováDoláre
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Trump o význame Grónska pre bezpečnosť: Na schôdzke G7 o Ukrajine by sa však podľa vlastných slov nezúčastnil
Zahraničné
María Corina Machadová.
Trump prekvapil vyhlásením: Do vedenia Venezuely by rád zapojil opozičnú líderku Machadovú
Zahraničné
Ilustračné foto
Trump usporiada tlačovú konferenciu v Bielom dome: Naďalej chce získať Grónsko
Zahraničné
Donald Trump
Trump skritizoval Britániu za stratu ostrovov: Akt obrovskej hlúposti potvrdzuje, že USA musia ovládnuť Grónsko
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Utajovaná láska Jána Dobríka: Spoločná noc v Ríme s touto známou ženou!
Utajovaná láska Jána Dobríka: Spoločná noc v Ríme s touto známou ženou!
Prominenti
Nela Slováková sa ukázala HORE BEZ: V úsporných tangách ŠPÚLILA svoj sexi ZADOČEK
Nela Slováková sa ukázala HORE BEZ: V úsporných tangách ŠPÚLILA svoj sexi ZADOČEK
Prominenti
Študentské platformy protestovali v reakcii na aktuálne spoločenské a politické dianie
Študentské platformy protestovali v reakcii na aktuálne spoločenské a politické dianie
Správy

Domáce správy

Nový nebezpečný PODVOD! Pozor
Nový nebezpečný PODVOD! Pozor na falošné stránky na predaj diaľničných známok: Ľudia skončia bez peňazí aj známky
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Robert Fico.
Fico pred mimoriadnym summitom: EÚ by sme nemali ignorovať, ale ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia
Domáce
Požiar troch drevostavieb v Miloslavove: FOTO Hasiči zasahovali skoro ráno, škody sa vyšetrujú
Požiar troch drevostavieb v Miloslavove: FOTO Hasiči zasahovali skoro ráno, škody sa vyšetrujú
Bratislava

Zahraničné

Donald Trump
Trump sa neskutočne nabalil: To si ani neviete predstaviť! TOĽKOTO zarobil v druhom funkčnom období
Zahraničné
Ilustračné foto
Nemecký opatrovateľ odsúdený za desať vrážd možno zabil ďalších vyše 100 ľudí
Zahraničné
Šéf Ryanairu sa úplne
Šéf Ryanairu sa úplne utrhol z reťaze: Musk v roli idiota, otvorený VÝSMECH v kampani a VÝPREDAJ letov!
Zahraničné
FOTO Divoká noc, na ktorú
Divoká noc, na ktorú starenka do smrti nezabudne: V domove dôchodcov sa ocitol striptér! Kto ho OBJEDNAL?
Zahraničné

Prominenti

Judita Hansman
Slovenská herečka prišla mužovi na neveru: Zareagovala inak, ako sama čakala!
Osobnosti
VIDEO Nela Slováková sa
VIDEO Nela Slováková sa ukázala HORE BEZ: V úsporných tangách ŠPÚLILA svoj sexi ZADOČEK
Domáci prominenti
Nominácie na Oscara 2026
Film so 16 nomináciami prekonal oscarový rekord: Je to HOROR! Tromfol aj TITANIC
Zahraniční prominenti
Premiéra muzikálu Six
Premiéra muzikálu Six: Fašiangová s famíliou a... Toto je Bernasovskej dcéra? Úplná podoba!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Staroveké tabuľky konečne prehovorili:
Staroveké tabuľky konečne prehovorili: AI odhalila apokalyptické vízie zapísané pred 4 000 rokmi! Čo v sebe ukrývali?
Zaujímavosti
ANGELA WHITE
Pravidlá, ktoré vás zaskočia: Slávna pornoherečka opísala prísny systém v zákulisí filmov pre dospelých! Čo je zakázané?
Zaujímavosti
Obsah železa, horčíka, fosforu
Obsah železa, horčíka, fosforu či vitamínu B pečením v tejto strukovine nezmeníte: Znižuje aj LDL cholesterol!
vysetrenie.sk
ZÁHADNÉ svetlo nad cestou:
ZÁHADNÉ svetlo nad cestou: V oblasti s hláseniami UFO sa objavila žiariaca špirála! Návšteva z vesmíru?
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez zbytočného čakania!
Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez zbytočného čakania!
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)

Šport

Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal – Buffalo
Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal – Buffalo
Juraj Slafkovský
FOTO+VIDEO Parádna novinka v živote slovenského hokejistu: Nádherná manželka je tehotná
FOTO+VIDEO Parádna novinka v živote slovenského hokejistu: Nádherná manželka je tehotná
KHL
VIDEO To čo bolo za akciu? Juraj Slafkovský sa baví aj na trénigoch, čistá hokejová genialita
VIDEO To čo bolo za akciu? Juraj Slafkovský sa baví aj na trénigoch, čistá hokejová genialita
Juraj Slafkovský
Nečakané komplikácie v Turecku: Spartak Trnava nemohol dohrať prípravný zápas
Nečakané komplikácie v Turecku: Spartak Trnava nemohol dohrať prípravný zápas
Niké liga

Auto-moto

Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
Klasické testy
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Prostredie práce
Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Rady, tipy a triky
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Trendy na trhu práce
Je neskoro na zmenu práce po štyridsiatke? Pravda, ktorú Vám nikto nepovie
Je neskoro na zmenu práce po štyridsiatke? Pravda, ktorú Vám nikto nepovie
Získaj prácu

Varenie a recepty

Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Žemľovky
Brioška – nadýchaný domáci recept
Brioška – nadýchaný domáci recept
Buchty a šišky

Technológie

Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Armádne technológie
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
Android
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Filmy a seriály
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Vesmír

Bývanie

Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma nevieme vyladiť. Čo robia dizajnéri inak a funguje im to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma nevieme vyladiť. Čo robia dizajnéri inak a funguje im to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?

Pre kutilov

Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Údržba a opravy
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vzťahy, ktoré fungujú len v určitých životných fázach: Prečo majú niektoré lásky
Partnerské vzťahy
Vzťahy, ktoré fungujú len v určitých životných fázach: Prečo majú niektoré lásky "dátum spotreby"?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Donald Trump
Zahraničné
Trump sa neskutočne nabalil: To si ani neviete predstaviť! TOĽKOTO zarobil v druhom funkčnom období
Nový nebezpečný PODVOD! Pozor
Domáce
Nový nebezpečný PODVOD! Pozor na falošné stránky na predaj diaľničných známok: Ľudia skončia bez peňazí aj známky
Šéf Ryanairu sa úplne
Zahraničné
Šéf Ryanairu sa úplne utrhol z reťaze: Musk v roli idiota, otvorený VÝSMECH v kampani a VÝPREDAJ letov!
Divoká noc, na ktorú
Zahraničné
Divoká noc, na ktorú starenka do smrti nezabudne: V domove dôchodcov sa ocitol striptér! Kto ho OBJEDNAL?

Ďalšie zo Zoznamu