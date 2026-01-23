Trump sa neskutočne nabalil: To si ani neviete predstaviť! TOĽKOTO zarobil v druhom funkčnom období

NEW YORK - Americký prezident Donald Trump je v úrade len rok, no jeho osobné príjmy už presiahli miliardu dolárov. Investigatívna analýza denníka New York Times však upozorňuje, že skutočné čísla môžu byť výrazne vyššie a časť peňazí zostáva mimo verejného dohľadu.
Miliarda za jediný rok v Bielom dome
Prezident Donald Trump si počas prvého roka svojho druhého funkčného obdobia pripísal najmenej 1,4 miliardy dolárov, teda približne 1,2 miliardy eur. Vyplýva to z rozsiahlej investigatívnej správy denníka The New York Times, ktorá analyzovala finančné toky smerujúce z firiem a investorov do spoločností kontrolovaných Trumpom alebo členmi jeho rodiny.
Autori správy zdôrazňujú, že ide o konzervatívny odhad. Mnohé príjmy sú rozdelené medzi viacerých rodinných príslušníkov alebo ukryté v zložitých vlastníckych štruktúrach, čo sťažuje ich presné vyčíslenie.
Firmy si podľa novín kupujú vplyv
Podľa zistení redakcie viaceré spoločnosti počítali s tým, že finančná priazeň voči Trumpovým firmám im môže zabezpečiť priaznivejšie regulačné prostredie. Investigatívni novinári však upozorňujú, že úplný rozsah takýchto transakcií nie je verejne známy.
Kryptomeny ako hlavný zdroj príjmov
Najväčší objem peňazí priniesli Trumpovej rodine kryptomenové projekty. Predaje digitálnych aktív vyniesli podľa odhadov minimálne 867 miliónov dolárov. Rodina kontroluje finančnú spoločnosť World Liberty Financial, ktorá vydáva stablecoiny aj tzv. governance tokeny, a zároveň profituje z predaja meme coinu označovaného ako $TRUMP.
Luxusný dar z Kataru
Pozornosť vyvolal aj dar z Kataru – lietadlo Boeing 747, ktoré Trump získal ako nový prezidentský špeciál Air Force One. Hodnota stroja sa odhaduje na približne 400 miliónov dolárov. Podľa New York Times Trump následne umožnil Kataru rozšíriť vojenskú spoluprácu so Spojenými štátmi vrátane vybudovania leteckej základne na americkom území.
Milióny zo súdnych dohôd
Ďalšie desiatky miliónov dolárov priniesli Trumpovej rodine mimosúdne vyrovnania s americkými korporáciami. Prezident v minulosti žaloval viaceré mediálne domy za ich spravodajstvo. Spoločnosti ako X, ABC News, Meta, YouTube či Paramount následne pristúpili na finančné dohody.
Celkovo tak Trumpovci získali najmenej 90,5 milióna dolárov. Samotná spoločnosť Paramount zaplatila 16 miliónov dolárov, hoci podľa New York Times išlo o štandardné novinárske spracovanie témy. Krátko po uzavretí dohody navyše americká Federálna komunikačná komisia schválila prevzatie Paramountu firmou Skydance za osem miliárd dolárov, čo vyvolalo podozrenia z možného konfliktu záujmov.
Milióny aj za film o Melanie Trumpovej
Významný príjem priniesol aj dokumentárny film o Trumpovej manželke Melania Trumpová, ktorý pripravila streamovacia platforma spoločnosti Amazon. Projekt je intenzívne propagovaný na sociálnej sieti Truth Social a podľa zistení novín zaň Trumpova rodina inkasovala približne 28 miliónov dolárov.
Odhad, nie konečný účet
Investigatívni reportéri upozorňujú, že uvedené sumy predstavujú len spodnú hranicu Trumpových príjmov počas druhého mandátu. Skutočný finančný zisk môže byť podstatne vyšší a jeho presné vyčíslenie komplikuje netransparentná štruktúra podnikania prezidentovej rodiny.