Bitcoin vo vážnych problémoch: Veľké ryby sa rozhodli a prišiel PÁD z oblakov, ktorý ešte ZĎALEKA nekončí!

BRATISLAVA - Známa kryptomena Bitcoin sa už niekoľko týždňov nevie dostať na úroveň, ktorú mala ani nie pred niekoľkými mesiacmi. Už pár posledných dní sa točí okolo hodnotty 75-tisíc eur, pričom ešte v októbri dosahovala hodnotu vyše 107-tisíc eur. Tieto výkyvy je síce dobré využiť na kúpu, no hodnota nijak nenaberá na sile, aspoň zatiaľ.
Portál kryptonovinky.sk tieto pády vysvetľuje takzvaným fenoménom a momentom IPO. Nevylučujú pritom ani to, že by prepady mohli ešte posilniť, keďže väčší hráči a držitelia kryptomeny sa budú zbavovať svojich doterajších pozícií. Už viacerí z nich teraz predávajú svoje aktíva vo veľkom, čo súvisí aj s masívnym poklesom krivky v prípade hodnoty.
Známy kritik Bitcoinu Peter Schiff ukazuje, že tento fenomén signalizuje novú fázu trhu, do ktorej Bitcoin vstupuje. Táto môže priniesť ešte dramatickejšie cenové výkyvy. "Keď sa veľké množstvo Bitcoinu presúva z pevných rúk k slabým, rastie množstvo dostupných mincí na predaj. To zvyšuje volatilitu a znamená, že budúce výpredaje budú ešte výraznejšie," napísal na sociálnej sieti.
Analytici pritom už otvorene hovoria o tom, že "veľké ryby" sa už zbavili viac než 400-tisíc Bitcoinov, čím vytvorili značný tlak na trh. Ide o jeden z mnohých dôvodov, prečo sa jeho cena tak prepadla až pod 85-tisíc amerických dolárov.
Trh spľasol a rok budované zisky sú preč
Podľa portálu O peniazoch je dôvodov na pád Bitcoinu viac ako dosť a v posledných mesiacoch prakticky za pár týždňov vymazal to, čo si celý rok v oblasti ziskov vybudoval. Druhým faktorom je odliv kapitálu zo spotových kryptomien ETF. Po období silných prílevov sa totiž situácia drasticky zmenila a od správcov začali odtekať miliardy. Ak takýto investori vyberajú, správcovia redukujú podkladové pozície, a tak predávajú samotný bitcoin či ethereum. Bez takýchto “nových peňazí” trh spľasne a chýba prirodzený dopyt.
Vznikla tak nezastaviteľná reťazová reakcia a nepomáha tomu ani znižovanie úrokových sadzieb v USA. Vytvorilo sa tak prostredie, kde sa cena veľmi ťažko udržiava.
Ide o kombináciu faktorov, mieni odborník
Svoje mal k tomu čo povedať aj analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík. "Po prvé, trh výrazne prehodnotil očakávania ohľadom decembrového zníženia úrokových sadzieb v USA. Kým ešte pred mesiacom sa prakticky rátalo s istotou ďalšieho zníženia, dnes je pravdepodobnosť zníženia približne 30 percent, čo je veľmi málo a najmä obrovská zmena," vysvetlil. Drahšie peniaze a vyššie bezrizikové výnosy tak odčerpávajú kapitál z rizikovejších aktív, medzi ktoré patria aj kryptomeny.
Druhým faktorom je podľa analytika odliv kapitálu z kryptomenových ETF fondov. "Po období silných prílevov sa karta otočila a od správcov začali odtekať miliardy. Mechanika je jednoduchá, keď investori vyberajú, správcovia redukujú podkladové pozície, čiže predávajú samotný Bitcoin či Ethereum," priblížil. Tieto odlivy zároveň zhoršujú celkovú náladu na trhu a časť investorov si povie, že bude lepšie stáť bokom.