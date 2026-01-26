Victoriu dobodali na smrť: V dome s ňou boli aj tri deti! Babka, otec zabil mamu

MALAGA - V jednom z domov na juhu Španielska sa v sobotu odohrala tragédia, ktorá otriasla celým okolím. Žena neprežila brutálny útok – a pri všetkom boli jej vlastné deti. To, čo sa dialo potom, je pre mnohých nepredstaviteľné.
Krik, ktorý preťal ulicu
Pokojné dopoludnie sa zmenilo na nočnú moru krátko pred poludním. Z domu v obci Alhaurín el Grande náhle vybehol chlapec a zúfalo volal o pomoc. Susedia neskôr vypovedali, že bol celý roztrasený a opakoval jediné: jeho mama je mŕtva.
Vnútri domu sa v tom čase nachádzali aj jeho dve mladšie sestry – šesťročné dvojičky. Všetky tri deti boli s matkou, keď došlo k útoku.
Útok v čase, keď mali byť v bezpečí
Tridsaťtriročná Victoria Hart zomrela po opakovaných bodných zraneniach. Podľa zistení polície sa útok odohral v sobotu okolo 11:40 dopoludnia priamo v jej dome v oblasti Malaga.
Zo spáchania činu je podozrivý jej manžel, s ktorým už nežila. Polícia ho krátko po udalosti zadržala a vyšetruje ho pre podozrenie z vraždy.
Telefonát, ktorý zlomil ticho
Podľa informácií, ktoré prinieslo LBC, jedenásťročný chlapec po úteku z domu kontaktoval starú mamu. Jeho slová boli stručné, no desivé: „Ocko zabil mamu.“
Pre rodinu aj okolie ide o vetu, ktorá sa nedá vymazať z pamäti.
Mesto drží smútok
Victoria bola britskou občiankou a pracovala ako kaderníčka. V komunite bola dobre známa. Starosta obce, Anthony Bermudez, potvrdil, že mesto vyhlásilo oficiálny deň smútku na jej pamiatku.
Spomienky plné bolesti aj obdivu
Ľudia, ktorí Victoriu poznali, hovoria o žene, ktorá prežila veľa, no nikdy nezabudla na svoje deti.
Jej bývalá klientka Mary Crane Woods ju pre médiá opísala ako „krásnu dušu, nesmierne pracovitú ženu a úžasnú matku“.
Podobné slová zdieľala aj blízka priateľka Jane Naughton. Na sociálnych sieťach napísala, že láska nemá bolieť a že Victoria dlho znášala niečo, čo si nezaslúžila. Napriek tomu podľa nej dokázala ochrániť svoje deti a postaviť sa na vlastné nohy.
Vyšetrovanie pokračuje
Prípad naďalej vyšetruje polícia. Deti boli po incidente zverené do starostlivosti príbuzných. Otázky, ktoré tragédia otvorila, zatiaľ zostávajú bez odpovedí.