Piatok23. január 2026, meniny má Miloš, zajtra Timotej, Timon, Tímea

Prokuratúra v Madride zamietla žalobu proti spevákovi Iglesiasovi: Ide o sexuálne zneužívanie

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MADRID - Španielska prokuratúra v piatok oznámila, že z procesných dôvodov zamietla žalobu zo sexuálneho zneužívania vznesenú proti spevákovi Juliovi Iglesiasovi. Predbežné vyšetrovanie v tejto veci bolo zastavené z dôvodu nedostatočnej jurisdikcie španielskych súdov, najmä v územných záležitostiach. Informuje agentúra AFP.

Dve ženy, pomocníčka v domácnosti a fyzioterapeutka, tvrdia, že boli sexuálne a inak zneužívané v čase, keď pracovali v Iglesiasových nehnuteľnostiach v Dominikánskej republike a na Bahamách. K činom údajne došlo od januára do októbra 2021. Obe ženy podali na Iglesiasa žalobu 5. januára. Iglesias v príspevku na sociálnej sieti pred týždňom tieto obvinenia odmietol a označil ich za „absolútne nepravdivé“.

Španielske orgány nemajú jurisdikciu na stíhanie

Keďže k údajným trestným činom údajne došlo mimo územia Španielska a ani žalobcovia, ani 82-ročný spevák tam nemajú trvalé bydlisko, španielske orgány nemajú jurisdikciu na stíhanie v tejto veci, vysvetlila prokuratúra v Madride. Iglesiasov právnik José Antonio Choclán povedal, že trestné činy musia byť stíhané na mieste, kde boli spáchané, a nie je možné, aby obeť mala právo voľby jurisdikcie, ktorá by bola pre ňu vhodnejšia.

Organizácie Amnesty International a Women’s Link Worldwide, ktoré žalobkyniam pomáhajú, uviedli, že žaloba bola podaná v Španielsku, pretože tamojšia legislatíva dáva pri tomto type prípadov väčšie šance na úspech. Iglesias je jedným z najznámejších a najúspešnejších spevákov na svete. Vydal 80 albumov a predal stovky miliónov nahrávok. Španiel, známy svojimi romantickými baladami, si vybudoval imidž „Latin lovera“. Spolupracoval s americkými speváckymi hviezdami ako Diana Rossová a Stevie Wonder.

Viac o téme: Sexuálne zneužívanieŠpanielskoŽalobaProkuratúra
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pedro Sánchez
Španielsky premiér odmietol pozvánku do Rady mieru: Trumpova iniciatíva podľa neho nie je v súlade s OSN
Zahraničné
Príslušníci španielskej Občianskej gardy
Počet obetí železničnej katastrofy v Andalúzii stúpol na 45: Záchranári našli ďalšie telá
Zahraničné
FOTO To už snáď nie
To už snáď nie je možné! Ďalšia nehoda vlaku v Španielsku: Hlásia zranených
Zahraničné
Po desivých nehodách prichádza
Po desivých nehodách prichádza štrajk: Vlaky v Španielsku sa na tri dni zastavia!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Medzinárodné letecké dni SIAF 2026 sa 5. a 6. septembra uskutočnia na letisku Košice
Medzinárodné letecké dni SIAF 2026 sa 5. a 6. septembra uskutočnia na letisku Košice
Správy
Zlomený Gábor Boráros prehovoril o nehode svojej EX: Máme informácie, že... A potom sa rozplakal
Zlomený Gábor Boráros prehovoril o nehode svojej EX: Máme informácie, že... A potom sa rozplakal
Prominenti
Sedemročný syn známej herečky hviezdou Švihákov: Toto som mu musela vysvetliť!
Sedemročný syn známej herečky hviezdou Švihákov: Toto som mu musela vysvetliť!
Prominenti

Domáce správy

AKTUÁLNE Pri Gbeľanoch sa
AKTUÁLNE Pri Gbeľanoch sa zrazili dve autá: Cesta je neprejazdná
Domáce
Ministerstvo vnútra prijalo materiálnu
Ministerstvo vnútra prijalo materiálnu pomoc pre využitie v mimoriadnych situáciách
Domáce
Medzinárodné letecké dni SIAF
Letecké dni SIAF sa uskutočnia v Košiciach: Pripomenú Biele albatrosy
Domáce
Prešovský kraj rozdelí viac ako 20-tisíc eur medzi školy: Žiaci rozhodnú, čo sa zlepší
Prešovský kraj rozdelí viac ako 20-tisíc eur medzi školy: Žiaci rozhodnú, čo sa zlepší
Bardejov

Zahraničné

Fínsky prezident Alexander Stubb
Ostré slová fínskeho prezidenta: Európa sa dokáže ubrániť Rusku, odrazíme ho! A to nie je všetko
Zahraničné
Donald Trump
Prieskum hovorí jasne! Až polovica Európanov považuje Trumpa za nepriateľa Európy
Zahraničné
Prokuratúra v Madride zamietla
Prokuratúra v Madride zamietla žalobu proti spevákovi Iglesiasovi: Ide o sexuálne zneužívanie
Zahraničné
Donald Trump
Trump uvalil sankcie: Tentoraz na lode prepravujúce iránsku ropu
Zahraničné

Prominenti

Verejná potupa Kuchařovej: Súdny
Verejná potupa Kuchařovej: Súdny spor prinesie Brzobohatému oveľa viac ako len peniaze
Zahraniční prominenti
Posledné zábery z Monikinej
Posledné zábery z Monikinej (†31) jazdy smrti! Expartner Borároš: Považujem za dôležité povedať...
Domáci prominenti
Lucia Molnárová so synom
Sedemročný syn známej herečky hviezdou Švihákov: Toto som mu musela vysvetliť!
Domáci prominenti
NESLÝCHANÉ: Prvá dáma Ameriky
NESLÝCHANÉ: Prvá dáma Ameriky bude hrať vo filme! Tá rola vás odrovná
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Prvé rande sa skončilo
Prvé rande sa skončilo na operačnom stole: Pornoherečka prežila intímny horor! Lekári videli na röntgene niečo nečakané
Zaujímavosti
Ako znova zaspať po
Ako znova zaspať po tom, čo sa v noci zobudíte: Tieto postupy radia odborníci
vysetrenie.sk
Zaspávate pri zapnutom televízore?
Zaspávate pri zapnutom televízore? Vedci varujú pred šokujúcim nárastom rizika infarktu! TOTO pohlavie je náchylnejšie
Zaujímavosti
Myslela si, že sa
Myslela si, že sa k nej túli pes: Keď rozsvietila lampu, zažila najhoršiu nočnú moru! Na jej hrudi bol OBROVSKÝ PYTÓN
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!
Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez čakania!
Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez čakania!
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)

Šport

HK Poprad – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo 41. kola Tipsport ligy
HK Poprad – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo 41. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Šatan oznámil mená náhradníkov na olympiádu: Do Milána pocestuje táto šestica
Šatan oznámil mená náhradníkov na olympiádu: Do Milána pocestuje táto šestica
Hokej na ZOH 2026
Bátovská Fialková druhá najrýchlejšia, Remeňová so životným výsledkom: Slovenky v Česku zabodovali
Bátovská Fialková druhá najrýchlejšia, Remeňová so životným výsledkom: Slovenky v Česku zabodovali
Biatlon
Do Špindlerovho Mlyna zavítala aj Petra Vlhová: Česko sa teší na lyžiarsky víkend snov
Do Špindlerovho Mlyna zavítala aj Petra Vlhová: Česko sa teší na lyžiarsky víkend snov
Lyžovanie

Auto-moto

TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prídete z práce unavení a deň sa končí na gauči? Takto budete efektívni aj po pracovnej dobe
Prídete z práce unavení a deň sa končí na gauči? Takto budete efektívni aj po pracovnej dobe
Motivácia a produktivita
Výplata sa vám rozplynie rýchlejšie než príde? Prečo je investovanie lepšia voľba než bezhlavé míňanie
Výplata sa vám rozplynie rýchlejšie než príde? Prečo je investovanie lepšia voľba než bezhlavé míňanie
Rady, tipy a triky
Majú ju len tí najinteligentnejší ľudia na svete. Jedna vlastnosť, ktorá ich odlišuje od ostatných
Majú ju len tí najinteligentnejší ľudia na svete. Jedna vlastnosť, ktorá ich odlišuje od ostatných
Motivácia a inšpirácia
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Prostredie práce

Varenie a recepty

Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Šišky z rúry: Rovnako chutné, ale zdravšie a menej mastné
Šišky z rúry: Rovnako chutné, ale zdravšie a menej mastné
Výber receptov
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Žemľovky

Technológie

Cez túto funkciu routera môžeš skryť svoju Wi-Fi sieť. Susedovi výrazne skomplikuješ, aby sa k nej pripojil a zahlcoval ti linku
Cez túto funkciu routera môžeš skryť svoju Wi-Fi sieť. Susedovi výrazne skomplikuješ, aby sa k nej pripojil a zahlcoval ti linku
Bezpečnosť
Tento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedci
Tento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedci
Veda a výskum
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Autá
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Veda a výskum

Bývanie

Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?

Pre kutilov

Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Údržba a opravy
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dve rovnaké znamenia v jednom vzťahu: Láska ako z rozprávky alebo recept na katastrofu?
Partnerské vzťahy
Dve rovnaké znamenia v jednom vzťahu: Láska ako z rozprávky alebo recept na katastrofu?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Fínsky prezident Alexander Stubb
Zahraničné
Ostré slová fínskeho prezidenta: Európa sa dokáže ubrániť Rusku, odrazíme ho! A to nie je všetko
Donald Trump
Zahraničné
Prieskum hovorí jasne! Až polovica Európanov považuje Trumpa za nepriateľa Európy
Maďarský premiér Viktor Orbán
Zahraničné
Zelenskyj ostro urazil Orbána: VIDEO TOTO mu odkázal! Odpoveď prišla onedlho
Na snímke zakladateľ Danubiana
Domáce
Priviedol svetové umenie na Slovensko: Zomrel zakladateľ Danubiany Gerard Meulensteen

Ďalšie zo Zoznamu