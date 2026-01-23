Prokuratúra v Madride zamietla žalobu proti spevákovi Iglesiasovi: Ide o sexuálne zneužívanie

MADRID - Španielska prokuratúra v piatok oznámila, že z procesných dôvodov zamietla žalobu zo sexuálneho zneužívania vznesenú proti spevákovi Juliovi Iglesiasovi. Predbežné vyšetrovanie v tejto veci bolo zastavené z dôvodu nedostatočnej jurisdikcie španielskych súdov, najmä v územných záležitostiach. Informuje agentúra AFP.
Dve ženy, pomocníčka v domácnosti a fyzioterapeutka, tvrdia, že boli sexuálne a inak zneužívané v čase, keď pracovali v Iglesiasových nehnuteľnostiach v Dominikánskej republike a na Bahamách. K činom údajne došlo od januára do októbra 2021. Obe ženy podali na Iglesiasa žalobu 5. januára. Iglesias v príspevku na sociálnej sieti pred týždňom tieto obvinenia odmietol a označil ich za „absolútne nepravdivé“.
Španielske orgány nemajú jurisdikciu na stíhanie
Keďže k údajným trestným činom údajne došlo mimo územia Španielska a ani žalobcovia, ani 82-ročný spevák tam nemajú trvalé bydlisko, španielske orgány nemajú jurisdikciu na stíhanie v tejto veci, vysvetlila prokuratúra v Madride. Iglesiasov právnik José Antonio Choclán povedal, že trestné činy musia byť stíhané na mieste, kde boli spáchané, a nie je možné, aby obeť mala právo voľby jurisdikcie, ktorá by bola pre ňu vhodnejšia.
Organizácie Amnesty International a Women’s Link Worldwide, ktoré žalobkyniam pomáhajú, uviedli, že žaloba bola podaná v Španielsku, pretože tamojšia legislatíva dáva pri tomto type prípadov väčšie šance na úspech. Iglesias je jedným z najznámejších a najúspešnejších spevákov na svete. Vydal 80 albumov a predal stovky miliónov nahrávok. Španiel, známy svojimi romantickými baladami, si vybudoval imidž „Latin lovera“. Spolupracoval s americkými speváckymi hviezdami ako Diana Rossová a Stevie Wonder.