Španielsko vyhostilo nikaragujského veľvyslanca v Madride: Vzťahy sú napäté

MADRID - Španielsko vyhostilo veľvyslanca Nikaraguy a jedného jej ďalšieho diplomata, oznámilo v pondelok ministerstvo zahraničných vecí. Rovnaký krok urobila Nikaragua v nedeľu, píše správa agentúry Reuters.
Španielska diplomacia uviedla, že ide o recipročný krok a vyhostenie španielskych diplomatov z Nikaraguy označila za nespravodlivé. „Španielsko bude naďalej pracovať na udržiavaní čo najlepších vzťahov s bratským nikaragujským ľudom,“ dodalo. Španielsky veľvyslanec v Nikarague Sergio Farré sa funkcie ujal iba v decembri 2025 a tamojšia vláda doteraz pre jeho vyhostenie neposkytla žiadny dôvod.
Vzťahy medzi oboma krajinami sú dlhodobo napäté
Vzťahy medzi oboma krajinami sú dlhodobo napäté, pretože Madrid kritizuje násilné represie marxistického prezidenta Daniela Ortegu proti občianskej spoločnosti a nezávislým médiám. Španielsko preto v roku 2021 stiahlo na konzultácie svojho veľvyslanca z Nikaraguy. Represie Ortegovho režimu voči politickej opozícii, občianskej spoločnosti, mimovládnym organizáciám vrátane charitatívnych a predstaviteľom katolíckej cirkvi zosilneli od protivládnych protestov z roku 2018.