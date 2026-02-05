Slovensko by pre Singapur mohlo byť bránou pre podnikanie v Európe, uviedol Blanár

SINGAPUR - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa v rámci svojho pracovného programu v juhovýchodnej Ázii vo štvrtok v Singapure stretol so štátnou ministerkou pre zahraničné veci, obchod a priemysel Singapurskej republiky Jen Siao-fang a otvoril stretnutie slovenských a singapurských podnikateľov. Minister zdôraznil, že SR by mohla byť pre singapurské podniky bránou pre ich pôsobenie v Európe, informuje osobitný spravodajca.
Šéf slovenskej diplomacie a jeho singapurská rezortná kolegyňa si na stretnutí vymenili názory na to, ako byť viac aktívny vo vzájomnej spolupráci. Blanár poukázal na to, že SR má so Singapurom uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a o ochrane investícií. Táto zmluvná báza podľa neho poskytuje dobrý základ pre investičné príležitosti.
Je to piaty najväčší investor v EÚ
„Je to piaty najväčší investor v EÚ a my by sme chceli ponúknuť Singapuru Slovensko ako bránu do Európy pre podnikanie v širšom kontexte,“ uviedol Blanár, podľa ktorého Slovensko môže prispieť najmä v oblasti informačných a zelených technológií, transferu technológií, kyberbezpečnosti, ale aj v obrannom priemysle. SR a Singapur podľa Blanára spája aj presadzovanie suverénnej zahraničnej politiky založenej na dodržiavaní medzinárodného práva a krajiny sa vzájomne podporujú pri kandidatúrach v medzinárodných organizáciách.
Šéf slovenskej diplomacie vo štvrtok otvoril aj stretnutie slovenských a singapurských podnikateľov, ktoré spoluorganizovala Stredoeurópska a východoeurópska obchodná komora v Singapure (CEEC). „Zatiaľ na Slovensku evidujeme niekoľko singapurských firiem, ale sú to dobré príklady spolupráce, na ktoré môžu nadviazať aj ďalší investori,“ myslí si Blanár. „Rovnako vidíme, že aj množstvo slovenských firiem je tu aktívnych a začínajú sa etablovať aj v zelených energiách, v oblasti informačných technológií, umelej inteligencie a myslím si, že to je veľmi pozitívna správa pre budúcu spoluprácu,“ skonštatoval minister.