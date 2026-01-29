Európa zvažuje vlastný jadrový dáždnik: Kancelár Merz hovorí o novom pláne po tlaku Donalda Trumpa

BERLÍN - Európske štáty začínajú diskutovať o vytvorení spoločného nukleárneho dáždnika, ktorý by dopĺňal súčasné bezpečnostné dohody so Spojenými štátmi. Vo štvrtok to uviedol nemecký kancelár Friedrich Merz, informuje o tom agentúra Reuters.
Merz zdôraznil, že rozhovory sú ešte len v úvodnej fáze. „Vieme, že musíme prijať rad strategických a vojenských politických rozhodnutí, ale momentálne na to ešte nenastal správny čas,“ povedal vo štvrtok novinárom. Šéf nemeckej vlády sa tak vyjadril v čase zvýšeného napätia medzi európskymi štátmi a USA pre postoje Donalda Trumpa k transatlantickému spojenectvu.
Vývoj jadrových zbraní Berlínu zakazuje Zmluva o konečnom usporiadaní vo vzťahu k Nemecku, ktorá umožnila po páde Berlínskeho múra znovuzjednotenie v roku 1990, ako aj Zmluva o nešírení jadrových zbraní. Podľa Merza to však Nemecku nebráni diskutovať o spoločných riešeniach s partnermi vrátane Británie a Francúzska. Obe krajiny sú jedinými európskymi veľmocami s jadrovým arzenálom.
Reuters pripomína, že európske štáty sa v oblasti obrany dlhodobo vo veľkej miere spoliehali na Spojené štáty vrátane prostriedkov nukleárneho odstrašenia. Trump však Európu kritizuje pre nedostatočné investície do vlastnej bezpečnosti a európskych lídrov rozrušil úvahami o zabratí Grónska. V minulosti tiež naznačil, že USA nebudú chrániť krajiny, ktoré nevynakladajú dostatočné prostriedky na svoju vlastnú obranu.