Iránska nositeľka Nobelovej ceny je uväznená: Na protest začala hladovku

TEHERÁN - Iránska laureátka Nobelovej ceny za mier z roku 2023 Narges Mohammadíová, ktorá je od decembra vo väzení, začala na protest hladovku a žiada dodržiavanie práva na telefonické rozhovory, uviedla v stredu jej právnička sídliaca v Paríži. Informuje správa agentúry AFP.
Narges Mohammadíová, ktorú zatkli 12. decembra počas protestu vo východoiránskom meste Mašhad, je podľa slov advokátky Chirinne Ardakaniovej „na hladovke už tri dni“. „Žiada o právo telefonovať, mať prístup k svojim právnikom v Iráne a prijímať návštevy,“ uviedla advokátka a dodala, že posledný telefonát s rodinou mala Mohammadíová 14. decembra. O tom, že začala hladovku, sa rodina dozvedela od väzenkyne, ktorú medzičasom prepustili na slobodu.
Nobelistka bola za posledné roky vo väzení viackrát
Nobelistka bola za posledné roky vo väzení viackrát. Zatkli ju niekoľkokrát za jej humanitárne a ženskoprávne aktivity. V novembri 2021 zase skončila za mrežami v teheránskom väzení Evín, keď ju odsúdili za tzv. propagandu proti štátu. Dostala niekoľko trestov za odmietanie povinného nosenia hidžábu a odmietanie trestu smrti v Iráne.
O dva roky neskôr ju nórsky Nobelov výbor vybral ako laureátku ceny za mier „za jej boj proti útlaku žien v Iráne a za jej úsilie o ľudské práva a slobodu pre všetkých.“ Na slobodu sa dočasne dostala koncom roka 2024, keď bola po operácii a mala zdravotné problémy. Naspäť do väzenia ju iránske bezpečnostné sily vzali na spomínanom proteste v Mašhade koncom vlaňajšieho roka.