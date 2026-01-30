Ďalšia rodinná TRAGÉDIA! Syn (31) nožom dobodal matku (†66), neprežila

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Slovenskom otriasla ďalšia rodinná tragédia. V jednej z obcí v okrese Nové Mesto nad Váhom dobodal 31-ročný muž svoju matku. Žena bola po útoku hospitalizovaná, neskôr zomrela. Polícia muža obvinila, skončil vo väzbe.
Následky rodinného konfliktu skončili tragicky. "Na základe doteraz zisteného, obvinený v sobotu v poobedňajších hodinách v kuchyni rodinného domu v jednej z obcí v okrese Nové Mesto nad Váhom trikrát bodol do chrbta svoju 66-ročnú matku, čím jej spôsobil rezné rany vyžadujúce lekárske ošetrenie a hospitalizáciu," priblížila trenčianska krajská polícia. 31-ročný muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ Nové Mesto nad Váhom vzniesol voči nemu obvinenie pre zločin Ublíženie na zdraví. Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil. "Poškodená na následky zranení neskôr v nemocnici zomrela. Skutok bude z uvedeného dôvodu prekvalifikovaný na zločin Zabitie," uvádza polícia a dodáva, že u poškodenej bola vykonaná súdno-znalecká pitva.
Prípad je v súčasnosti predmetom znaleckého skúmania. "Zároveň prebiehajú ďalšie procesné úkony potrebné na riadne a úplné objasnenie skutku," konštatuje polícia na záver.