Rok od vražedného masakra na spišskom gymnáziu: Ochranu školákov poriadne sprísnili, TOTO urobil štát!

Od tragédie v Spišskej Starej Vsi je to už rok. Zobraziť galériu (3)
Od tragédie v Spišskej Starej Vsi je to už rok. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková, Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
SPIŠSKÁ STARÁ VES/BRATISLAVA - V januári 2025 prišli na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi o život dve ženy. Jedna mala ešte celý život pred sebou a druhá bola zástupkyňa riaditeľky. Osudným sa im stal 16. január, kedy do priestorov školy pribehol mladý Samuel s nožom. Rok od tragédie síce uplynul, no región sa stále spamätáva a štát nasadil prísne zmeny na ochranu žiakov pred podobným incidentom.

Policajti zasahujú po útoku v Spišskej Starej Vsi (Zdroj: TASR/Hudecová/Kotian)

O tom, aké bezpečnostné záruky boli v krajine od incidentu prijaté, informovala verejnoprávna STVR.

Na programe dňa bola systémová prevencia. Dalo sa to detektovať aj zo slov na pietnej spomienky v Spišskej Starej Vsi. Aj preto nastali v školstve zmeny, ktoré si táto tragédia vynútila. Rezorty sa bezprostredne po medializácii prípadu prihlásili k zvyšovaniu bezpečnosti na školách.

"Systémová pomoc bola, samozrejme, prisľúbená, ale viete, všetko potrebuje svoj čas a pomaly sa k tomu dostávame," povedala televízii riaditeľka Gymnázia Spišská Stará Ves Anna Soľusová. Zmenami prispel aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Tá je napríklad pri tom, že pri prestupe žiaka z jednej školy na druhú musia tieto inštitúcie podrobne nazrieť na informácie o ňom a zdieľať si ich. V legislatíve sa objavili aj väčšie bremená zodpovednosti na rodičoch.

 (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Dôležitá je aj psychologická prevencia

"Ak dieťa prejavuje, a to je zasa v zákone, ak má nejaké rizikové správanie, ktoré ohrozuje školské prostredie, či už na živote, na zdraví, tak škola – riaditeľ, učiteľ požiada rodičov, aby navštívili psychológa vyššieho stupňa," povedal Drucker. O spomínanom Samuelovi sa už pred tragédiou vedelo, že ide o problémového žiaka.

Školský rezort však spomína aj sociálnu kuratelu a skloňuje sa aj zákaz mobilov na základných školách. Posilnili aj poradenstvo. "Chodíme do škôl, pomáhame identifikovať rizikové signály. Pracujeme s mladými ľuďmi, ktorí uvažujú o ublížení sebe či iným, poskytujeme im odbornú psychologickú pomoc skôr, než sa frustrácia premení na čin," dodal pre televíziu riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.

Rok od tragédie a spomienková svätá omša

V piatok 16. januára uplynul rok od tragédie, pri ktorej po útoku na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi prišli o život študentka a zástupkyňa školy. Pri tejto príležitosti sa v miestnom kostole konala spomienková omša. Riaditeľ IPčka Marek Madro v tejto súvislosti upozornil, že tento deň je venovaný najmä ľuďom, ktorí si následky tragédie nesú dodnes hlboko v sebe.

"My psychológovia sme sa do Spišskej Starej Vsi vracali opakovane počas celého roka a neboli sme jediní. Pracovníci centier poradenstva a prevencie tu urobili množstvo profesionálnej práce a rád by som poďakoval aj učiteľom, ktorí aj napriek vlastnému smútku, pomohli študentom si týmto celým prejsť. Ak má mať táto tragédia nejaký zmysel tak v tom, že sa budeme dôsledne venovať systémovej prevencii, včasnému zachytávaniu rizík, spolupráci inštitúcií a dostupnej odbornej pomoci. Potrebujeme byť citlivejší k varovným signálom, ktoré sa objavujú často dlho predtým, ako dôjde k eskalácii násilia," skonštatoval Madro.

Pripomenul, že online priestor v tomto zohráva zásadnú rolu a v istej forme môže nenápadne mladých ľudí viesť k násiliu. Zdôraznil, že zmeny v systéme sa nedajú realizovať rýchlo, preto sa aj v IPčko snažia posilniť prevenciu a spolupracujú s viacerými inštitúciami. „Všetky tieto aktivity spája jeden cieľ - zachytiť ľudí v kríze skôr, ako dôjde k tragédii,“ upozornil Madro a vyzval spoločnosť, štát i médiá, aby nepoľavili v tejto snahe. Jedným z prvých výstupov je podľa neho v legislatívnom pláne úloh na rok 2026 zákon, ktorý má prakticky predchádzať mobilizácii k násiliu u mladých ľudí.

Región sa z tragédie ešte celkom nespamätal

Primátor mesta Ján Kurňava dodal, že celé mesto i okolitý región sa z tragédie stále spamätáva. Riaditeľka Gymnázia Anna Soľusová dodala, že uplynulý rok bol náročný, avšak vražda ich do istej miery vzájomne zomkla. Obetiam je pred vstupom do školy venovaný malý pomník so srdcom a tiež obraz dvoch anjelov umiestnený v kostole. „Verím, že nám to bude tieto dámy pripomínať dlhodobo, ich smiech, energiu a všetko, čo pre nás znamenali,“ podotkla.

Spomienkovú svätú omšu celebroval v Kostole Nanebovzatia Panny Márie biskup František Trstenský, ktorý mesto po tragédii navštívil opakovane a stretol sa aj so študentmi. "Títo ľudia, pozostalí, potrebujú povzbudenie, som tu práve preto, aby som všetkých povzbudil k tomu, že to nikdy nemôžeme vzdať s ľudskosťou a rezignovať na medziľudské vzťahy," vyzýva biskup.

 
 

V prípade navrhli obžalobu

Vyšetrovanie útoku, ku ktorému došlo 16. januára 2025, už ukončili. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy a navrhla aj obžalobu. Ešte koncom minulého roka si dozorujúci prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove prípad prevzal a po oboznámení sa so spisovým materiálom a zaistenými vecami rozhodne o ďalšom procesnom postupe.

 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj, TASR/Jaroslav Novák)

