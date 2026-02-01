Obrovská rodinná tragédia: William dobodal na smrť svojho brata! Kvôli videohre

OKLAHOMA CITY - V americkom Oklahoma City sa obyčajný večer doma skončil tragédiou. Konflikt medzi dvoma bratmi počas hrania videohry vyústil do smrteľného útoku. Polícia hovorí o náhlom výbuchu hnevu a nezvratných následkoch.
Bežný večer, ktorý sa zmenil na horor
K incidentu došlo 18. januára večer, približne o 20:30, v rodinnom dome v Oklahoma City. Podľa polície sa v tom čase v dome nachádzali dvaja bratia – 19-ročný William Spencer a jeho starší brat Nicholas, ktorý mal 25 rokov.
Obaja spolu hrali videohru. Počas hry však medzi nimi vznikol konflikt, ktorý sa rýchlo vyhrotil. Mladší z bratov sa podľa vyšetrovateľov rozčúlil natoľko, že siahol po noži a brata opakovane bodol.
Zranenia boli smrteľné
Na tiesňovú linku 911 následne volal sám William Spencer a oznámil, že svojho brata zranil. Keď záchranári a policajti dorazili na miesto, našli Nicholasa s viacerými vážnymi bodnými ranami.
Muža okamžite previezli do nemocnice, no jeho zranenia boli príliš rozsiahle. Krátko po prevoze zomrel.
„Veľmi tragický prípad“
Polícia zdôrazňuje, že nejde o plánovaný čin, ale o náhlu eskaláciu emócií.
„Je to veľmi tragický prípad. Dvaja bratia sa hrali, jeden sa nahneval a v záchvate hnevu bodol toho druhého,“ uviedol na tlačovej konferencii policajný dôstojník Gary Knight.
Vyšetrovatelia zatiaľ nezverejnili, akú konkrétnu videohru bratia hrali, ani ďalšie detaily o priebehu hádky.
Bez úteku, s obvinením z vraždy
William Spencer sa po čine nepokúsil ujsť a bol zadržaný bez incidentu. Počas výsluchu sa mal k útoku priznať.
Prokuratúra ho obvinila z vraždy prvého stupňa. Súd mu stanovil kauciu vo výške 10 miliónov dolárov. V súčasnosti je vo väzbe v detenčnom centre v Oklahoma County.
Vyšetrovanie pokračuje
Polícia prípad naďalej vyšetruje a preveruje všetky okolnosti, ktoré viedli k smrteľnému konfliktu. Prípad sa stal počas víkendu, keď mesto zaznamenalo viacero násilných trestných činov, no podľa vyšetrovateľov zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by spolu priamo súviseli.