Bývalého šéfa motolskej nemocnice súd prepustil z väzby: Mal brať úplatky

PRAHA - Bývalého riaditeľa Fakultnej nemocnice (FN) Motol Miloslava Ludvíka v piatok prepustil súd z väzby. Zistil to server Seznam Zprávy. Ludvík bol vo väzbe takmer rok od vlaňajšej razie polície v motolskej nemocnici. Je obvinený z brania úplatkov a manipulácie s verejnými zákazkami. V kauze je podľa stanice ČT24 obvinených celkom 19 ľudí, píše spravodajkyňa v Prahe.
Súd už skôr prepustil z väzby obvineného advokáta Miroslava Janstu, žiadostiam Ludvíka ani jeho niekdajšieho námestníka Pavla Budinského vtedy nevyhovel. V prípade Ludvíka ešte rozšíril jeho väzobné dôvody popri obave z úteku aj o obavu z pokračovania v trestnej činnosti. Tie podľa hovorkyne úradu európskeho žalobcu Lidije Globokarovej pretrvávajú. „Bol preto umiestnený pod dozor probačného úradníka a je povinný sa každý deň v určených časoch zdržiavať v mieste svojho bydliska. Zároveň mu bolo zakázané cestovať do zahraničia a je povinný odovzdať cestovný pas,“ spresnila Globokarová. Podľa zistení Seznam Zpráv má Ludvík nariadené byť doma od 19.00 h do 7.00 h. Budinský podľa servera zostáva vo väzbe.
FN Motol je najväčším zdravotníckym zariadením v Česku
Polícia po zásahu vo februári minulého roka vo FN Motol uviedla, že Ludvík s Budinským systematicky zneužívali procesy pri zadávaní nemocničných verejných zákaziek. V prípade obvinila celkom 19 ľudí, ktorí sa podľa nej podieľali na poškodzovaní finančných záujmov EÚ, dotačných podvodoch, úplatkárstve či praní špinavých peňazí. Hlavným podozrivým hrozí 12 rokov za mrežami. FN Motol je najväčším zdravotníckym zariadením v Česku a jednou z nemocníc priamo riadených ministerstvom zdravotníctva. Ludvík bol riaditeľom Motola od roku 2000 s krátkou prestávkou, keď bol ministrom zdravotníctva.