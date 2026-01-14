NEMOCNICA SMRTI! Deväť mŕtvych novorodencov za týždeň: Vyšetrovanie záhadných úmrtí odhaluje ďalšíe desivé skutočnosti

NOVOKUZNECK – Dobre fungujúce zdravotníctvo patrí medzi nosné piliere každej zdravej spoločnosti. V prípade ruského Novokuznecka to ale neplatí. V miestnej nemocnici tam od začiatku roku zomrelo už 9 novorodencov. Situácia je kritická. Forézni experti vyšetrujú príčinu smrti a kontrola pôrodnice odhalila šokujúce zistenia.
Mestská klinická nemocnica č. 1 v Novokuznecku je v súčasnej dobe terčom kritiky. Spočiatku sa na personál nemocnice sťažovali len rodičky, no keď sa dňa 13, januára objavila správa, že od začiatku nového roka zomrelo na pôrodnom oddelení 9 novorodencov, situácia začala eskalovať. Prípad prebrali forézni experti z Vyšetrovacieho výboru. Píše o tom Life.ru.
Hlavný lekár skončil
Guvernér pre správu Kemerovskej oblasti rozhodol o suspendovaní hlavného lekára Vitalija Cheraskova, ktorý bude zrejme čochvíľa čeliť viacerým obvineniam. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo, že problémy na pôrodnom oddelení nie sú len nedávny jav, ale trvajú dlho. V priebehu takmer mesiaca a pol sa v "Pôrodnici č. 1" narodilo 234 detí, z toho viac ako 10 percent sa ocitlo v kritickom stave. Niektorých novorodencov museli liečiť aj mesiac.
"V kritickom stave je 17 detí. Až 16 z nich sa narodilo predčasne. U všetkých boli diagnostikované vnútromaternicové infekcie a jedno malo primárnu imunodeficienciu (porucha imunity). Deväť detí bohužiaľ neprežilo," uvádza rezort zdravotníctva.
Podľa miestnych médií umierali v priemere každý deň na pôrodníckom oddelení až tri deti. Príčinou mala byť respiračná infekcia, ktorá zúrila na celom oddelení. Nemocnica dokonca vyhlásila karanténu.
Nové prístroje dodali, ale personál ich nepoužíval
Ako informoval telegramový kanál SHOT, pôrodnica dostala za posledné dva roky až 170 varovaní za porušenie postupov a pravidiel na pracovisku (156 za rok 2024). Patrila sem napríklad aj nefunkčná ventilácia či nedostatok mydla.
Napriek týmto skutočnostiam je viac ako zarážajúce, že v rámci národného projektu "Rodina" dostalo oddelenie najmodernejšie vybavenie v hodnote takmer 57 miliónov rubľov ( eur). Na jeseň 2025 dokonca dorazili aj ventilátory (6) a resuscitačné jednotky pre novorodencov (8), no personál z dosiaľ nevysvetliteľných príčin pracoval stále so starým vybavením.
Sťažnosti na doktorov aj sestričky
Rodičky uvádzali, že služby na pôrodnom oddelení boli katastrofálne: "Dieťa malo zlomenú kľúčnu kosť a zistili to až na tretí deň. Obviňovali ma, že neviem ani poriadne porodiť."
"Doktorka sa ani neukázala na mojom pôrode. Spala. Pôrodná asistentka sa objavila až na konci a pomohla mi odrodiť."
"Pôrodná asistentka Tsarapkinová mi počas pôrodu povedala, že ak nebudem tlačiť, hlavička sa odtrhne. Je toto normálne?"
Orgány činné v trestnom konaní v týchto dňoch posudzujú spôsobilosť celého personálu. Vyšetrovanie okrem iného odhalilo, že jedna zo sanitárok pracovala počas celých novoročných sviatkov (pravoslávne Vianoce od 6. januára) napriek tomu, že mala respiračnú infekciu. Overujú sa aj informácie, že pre nedostatok personálu mali pri pôrodoch asistovať práve aj sanitári.
Podľa najnovších správ zadržali ruské úrady v stredu 14. januára dvoch vysoko postavených lekárov novokuzneckej nemocnice. Prípad podľa miestnych médií budí v Rusku veľkú pozornosť za situácie, keď politici i bežní Rusi riešia, ako v krajine zvýšiť pôrodnosť.