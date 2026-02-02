Polícia pátra po 37-ročnom Patrikovi z Prievidze: Viete, kde sa nachádza?

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
PRIEVIDZA - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po obvinenom 37-ročnom Patrikovi Paučinovi z Prievidze. Pátranie vyhlásila z dôvodu potreby prítomnosti muža pri procesných úkonoch, informovala v pondelok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.
Polícia žiada o pomoc pri pátraní po obvinenom 37-ročnom Patrikovi Paučinovi z Prievidze. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
Muž je vysoký približne 170 centimetrov, štíhlej postavy. Má hnedé vlasy a modré oči. Akékoľvek informácie o obvinenom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.