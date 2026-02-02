Polícia rozbila sieť nelegálneho zamestnávania Srbov v rámci akcie Sáva

BRATISLAVA - Polícia rozbila sieť nelegálneho zamestnávania Srbov na Slovensku v rámci akcie Sáva. Vyšetrovateľ obvinil 42-ročnú Srbku zo zločinu prevádzačstva. Neoprávnený prospech vyčíslili na minimálne 25.300 eur. Informovala o tom Diana Dudáková Janušíková z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
„Podľa doterajších zistení mala obvinená v období, minimálne od januára 2024 do januára 2026, na území SR umožniť najmenej ôsmim štátnym príslušníkom Srbskej republiky nelegálne zotrvať na území Slovenska, ako aj iných členských štátov Európskej únie. Konala tak za účelom získania finančného prospechu,“ priblížila Dudáková Janušíková.
Pokračuje, že obvinená žena mala vytvárať fiktívne podmienky pre získanie a obnovu prechodného pobytu za účelom podnikania alebo zamestnania, zabezpečovať nepravdivé doklady vrátane čestných vyhlásení o poskytnutí ubytovania a sprevádzať cudzincov na oddeleniach cudzineckej polície. „Po získaní pobytu mali cudzinci vykonávať činnosti v rozpore s účelom udeleného pobytu,“ tvrdí Dudáková Janušíková.
Žena mala od osôb inkasovať finančné odmeny. Polícia ju vzala do väzby z dôvodu obavy z úteku alebo skrývania sa a z dôvodu obavy, že by mohla pokračovať v trestnej činnosti. „V prípade dokázania viny hrozí obvinenej trest odňatia slobody na dva až osem rokov,“ dodali policajti s tým, že v tejto veci naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony.