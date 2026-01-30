Žena ignorovala červenú a vbehla do rušnej križovatky: Brutálny NÁRAZ! Šokujúce VIDEO z mestských kamier

BRNO - Mestské kamery v Brne zachytili moment, keď žena vbehla do rušnej križovatky napriek signálu stoj. Zatiaľ čo vodič v bližšom pruhu dokázal zastaviť, vodič vo vzdialenejšom pruhu ju už nestihol spozorovať a došlo k zrážke.
V stredu (28. 1.) približne o 13:45 h došlo na brnianskej križovatke ulíc Dornych a Zvonařka k vážne vyzerajúcej dopravnej nehode. Žena stredného veku pri prechádzaní cesty ignorovala svetelnú signalizáciu a vstúpila do vozovky na červenú.
"Zo záznamov mestských dopravných kamier je zrejmé, že po prejazde autobusu sa chodkyňa rozbehla z chodníka do vozovky na signál 'Stoj'. Dostala sa tak priamo pred rozbiehajúce sa vozidlá. Vodič auta v bližšom jazdnom pruhu dokázal na nečakanú situáciu zareagovať a na poslednú chvíľu zastaviť. Cez neho však už nemohol chodkyňu včas uvidieť vodič automobilu idúceho vo vzdialenejšom jazdnom pruhu a došlo k stretu, po ktorom bola chodkyňa zrazená," priblížil policajný hovorca David Chaloupka.
Upozornenie: Video nie je vhodné pre citlivé osoby!
V nešťastí však mala žena isté šťastie. Nehoda sa odohrala priamo pred očami zdravotníckych záchranárov, ktorí na križovatke čakali na zelenú. Tí jej okamžite poskytli prvú pomoc. Polícia prípad zverejnila s cieľom upozorniť na riziká spojené s nerešpektovaním dopravných pravidiel.