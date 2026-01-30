Nebezpečná odveta Teheránu: Európski vojaci na zozname teroristov?

TEHERÁN- Irán plánuje označiť ozbrojené sily krajín Európskej únie za teroristické. Reaguje tak na štvrtkové rozhodnutie šéfov diplomacií EÚ, ktorí zaradili Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) na zoznam teroristických organizácií. Plánovaná reakcia Teheránu vyplýva z príspevku tajomníka iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alího Larídžáního na sociálnej sieti X.
„Európske krajiny, ktoré k takémuto kroku pristúpili, ponesú dôsledky,“ uviedol Larídžání citovaný agentúrou Reuters. Pred následkami za spomínané rozhodnutie varoval členské štáty EÚ v piatok aj najvyšší predstaviteľ justičného systému v Iráne Gholám Hosejn Mohsení Edžeí a bez bližších podrobností dodal, že európske štáty „ponesú následky svojho hlúpeho činu“. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok tiež odsúdil rozhodnutie členských krajín EÚ a označil ho za veľkú strategickú chybu. „Niekoľko krajín sa v súčasnosti snaží zabrániť vypuknutiu veľkej vojny v našom regióne (Blízkeho východu). Žiadna z nich nie je európska. Európa namiesto toho rozdúchava plamene,“ napísal Arákčí na sociálnej sieti X.
Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie sa na zaradení IRGC do zoznamu teroristických organizácií dohodli vo štvrtok v Bruseli. Dôvodom je násilné potláčanie nedávnych masových protestov v krajine, objasnila šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Podobný legislatívny návrh pripravuje aj britská vláda, informovala v piatok televízia Sky News s odvolaním sa na ministerstvo vnútra. Nemenované zdroje však naznačili, že návrh zákona stále nie je dokončený. Parlament by mal legislatívu dostať na schválenie počas tohto roka.