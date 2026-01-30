Drsné OBVINENIA vdovy po Vašovi Patejdlovi (†68): Elán ma OKRADOL!

PRAHA - Len dva a pol roka po náhlej smrti legendárneho hudobníka Vaša Patejdla (†68) sa jeho vdova Miluše Patejdlová ocitla v ostrom spore hneď na dvoch frontoch. Najprv so synmi z prvého manželstva a potom so skupinou Elán, ktorej bol Vašo spoluzakladateľ.
Dvaja synovia napadli otcov posledný testament a tvrdia, že keď ho písal, už nebol spôsobilý rozhodovať. Elánu sa zas nepáči, že si Miluša nechala zaregistrovať ochrannú známku na meno Vašo Patejdl. „Keď manžel zomrel, po vzore Ivany Gottovej som si zaregistrovala ochrannú známku na jeho meno,“ priznala vdova. „Elánistom sa to vôbec nepáči a napriek tomu, že známka existuje, od nich som doteraz nedostala ani cent a robia si, čo chcú.“
Spory sa dotkli aj spomienkového koncertu „Pre Vaša“ v O2 aréne. Hudobníci si podľa slov vdovy po Patejdlovi medzi sebou rozdelili všetky peniaze a ona odišla s prázdnou. „Mne neprišiel ani cent. Pritom väčšinu piesní napísal Vašo,“ sťažovala sa Patejdlová. Okamžite sa preto ozvala prostredníctvom právnika, keďže ju nikto ani len nepožiadal o súhlas s použitím Vašovho mena.
„Ja nechcem peniaze pre seba, ale pre nášho syna Bena. Chceli sme, aby študoval v zahraničí, no na to naozaj nemám,“ dodala pre Blesk. Ako ďalej hovorí, Elánisti jej odmietajú zaplatoť čo i len cent, a tak niektoré Vašove piesne na koncertoch preto vôbec nehrajú. „Už sa ozývajú aj fanúšikovia, ktorým to prekáža. Pieseň Voda, čo ma drží nad vodou si však vynechať nedovolia. Tú hrajú. To by im publikum neodpustilo,“ tvrdí Miluša.
Spor so skupinou je zatiaľ len právny, no otázkou zostáva, či tiež neskončí na súde. „Je mi to všetko strašne ľúto. Elánisti sa so mnou vôbec nebavia a viete, čo mi odkázali? Že mi môžu vyplatiť tri tisíc eur. To sa snáď zbláznili! Ešteže mám ochrannú známku, vďaka ktorej snáď nebude Ben okradnutý,“ uzavrela vdova.
