Ranná nehoda paralyzovala D1: Zrážku dodávky a auta neprežili dvaja ľudia

BRNO – Dvaja ľudia prišli o život dnes krátko po 5.00 h ráno pri zrážke nákladného vozidla a dodávky na diaľnici D1 pri Brne. K nehode došlo približne na 194. kilometri v smere na Vyškov, čo viedlo k úplnému uzavretiu úseku.
Ranná dopravná nehoda na frekventovanej diaľnici D1 pri Brne mala tragické následky. Po zrážke nákladného auta a dodávky zahynuli dvaja ľudia a doprava v smere na Vyškov bola na niekoľko hodín výrazne obmedzená. Kolóny sa tiahli desiatky kilometrov. Uzávera spôsobila výrazné dopravné komplikácie. Na príjazde do Brna od Prahy sa vytvorila kolóna dlhá až 21 kilometrov.
„Nehoda má tragické následky. Na mieste zomrel vodič aj spolujazdec z dodávky,“ oznámila polícia na sociálnej sieti X. Pred 6.30 h sa podarilo dopravu čiastočne obnoviť – vodiči mohli miestom nehody prechádzať aspoň odstavným pruhom.
Situáciu ešte viac skomplikoval fakt, že nehoda sa stala pred začiatkom úseku diaľnice D1, kde je doprava dlhodobo obmedzená pre prestavbu križovatky diaľnic D1 a D2. Stavebné práce, ktoré sa začali už minulý rok, vstúpili začiatkom januára do náročnejšej fázy a výrazne zaťažujú dopravu v okolí Brna.