Katastrofa lietadla Air India: Unikli šokujúce výsledky vyšetrovania! Pilot s boeingom úmyselne havaroval

NAÍ DILLÍ - Jedna z najtragickejších leteckých nehôd v dejinách Indie má čoraz znepokojujúcejší kontext. Vyšetrovatelia sa po mesiacoch analýz prikláňajú k záveru, ktorý vyvoláva odpor aj silné emócie – pád lietadla Air India nemusel spôsobiť technický problém.
Mechanická porucha aj sabotáž vylúčené
Indické úrady skúmajúce júnovú haváriu lietadla Air India pri meste Ahmedabád, pri ktorej zahynulo 260 ľudí, sa podľa informácií agentúry Bloomberg čoraz viac prikláňajú k možnosti úmyselného konania pilota, píše Mirror.
Zdroje blízke vyšetrovaniu tvrdia, že odborníci už vylúčili technickú poruchu aj vonkajšiu sabotáž. To znamená, že pozornosť sa sústreďuje výlučne na dianie v kokpite krátko po štarte.
Lietadlo stratilo výkon krátko po vzlete
Katastrofa sa odohrala len niekoľko sekúnd po tom, ako sa Boeing 787 vydal na pravidelný let z Indie do Londýn. Stroj začal náhle strácať výšku a zrútil sa do budovy ubytovne nemocnice neďaleko letiska.
Podľa predbežnej správy indického Úradu pre vyšetrovanie leteckých nehôd AAIB došlo k presunutiu palivových prepínačov motorov z polohy „run“ do „cutoff“, čo spôsobilo prerušenie prívodu paliva a následný pád lietadla.
Znepokojivý záznam z kokpitu
Vyšetrovatelia analyzovali aj záznam komunikácie z pilotnej kabíny. Podľa správy je na nahrávke počuť, ako jeden z pilotov kladie otázku, prečo bol palivový prívod vypnutý. Druhý pilot odpovedá, že takýto krok neurobil.
Práve tento moment posilnil podozrenie, že nejde o technickú chybu, ale o ľudský zásah. Úniky z vyšetrovania už skôr naznačovali, že kapitán mohol palivo vypnúť manuálne.
Skúsený kapitán a odpor rodín
Veliteľom lietadla bol Sumeet Sabharwal, 56-ročný pilot s viac než 15 600 nalietanými hodinami. Druhým pilotom bol Clive Kunder, ktorý mal za sebou vyše 3 400 hodín v kokpite.
Rodiny oboch mužov aj pilotné združenia však ostro odmietajú teóriu o úmyselnom čine. Tvrdia, že piloti sú obetnými baránkami a že zodpovednosť sa presúva z výrobcu lietadla Boeing.
Otázky, ktoré rozdeľujú Indiu
Špekulácie o možnom vražedno-samovražednom scenári vyvolali v krajine vlnu odporu. Otec kapitána Sabharwala, 91-ročný muž, o ktorého sa pilot staral, požiadal indický Najvyšší súd o nezávislé vyšetrovanie.
Napätie rastie aj preto, že ide o jednu z najhorších leteckých katastrof v histórii Indie.
Jeden preživší a ďalšia trauma pre rodiny
Na palube bolo 169 Indov, 53 Britov, jeden Kanaďan a sedem Portugalcov. Prežil jediný človek – Višvaškumar Rameš, ktorý sa dokázal dostať z trosiek lietadla.
Sám povedal, že sa cíti ako „najšťastnejší muž na svete“. Odborníci jeho prežitie označili za takmer nemožné.
Utrpenie rodín obetí však ešte prehĺbil fakt, že niektorým pozostalým boli vydané nesprávne telesné pozostatky, čo sa dotklo aj viacerých britských rodín.