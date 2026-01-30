Závislosť na jedle neporazila: 350 kilová reality hviezda Charity Pierce zomrela! Mala iba 50 rokov

USA - Oznámenie o úmrtí najznámejšej reality hviezdy z programu "My 600-lb Life" prišlo ticho, nečakane, obyčajne. Charity Pierce bojovala s obezitou statočne pred televíznymi obrazovkami aj mimo nich. Jej extrémna hmotnosť však zanechala na jej zdraví také vážne následky, že nad nimi ani po schudnutí nemohla vyhrať.
Charity Pierce sa stala verejne známou v roku 2015 vďaka účinkovaniu v seriáli My 600-lb Life na stanici TLC, kde diváci sledovali jej dlhú a náročnú cestu boja s extrémnou obezitou. V čase, keď sa prvýkrát objavila v tretej sezóne programu, sa jej váha blížila k 353 kg! Jej boj s jedlom, traumami a fyzickými obmedzeniami sa stal jedným z najsilnejších príbehov show.
Pod dohľadom lekára podstúpila chirurgickú redukciu hmotnosti, stratila takmer 136 kg, podstúpila operácie na odstránenie prebytočnej kože, snažila sa získať späť nezávislosť a zlepšiť svoje zdravie. Charity Pierce nežila dokonalý príbeh premeny. Žila skutočný príbeh boja, ktorý mal víťazstvá, aj limity. A práve preto si ju diváci pamätajú – nie ako číslo na váhe, ale ako ženu, ktorá sa nevzdala, aj keď to bolo neľudsky ťažké.
V posledných mesiacoch Charity bojovala s vážnymi zdravotnými problémami. Trpela lymfedémom (opuch tkaniva kvôli zlej drenáži), mala nahromadenú tekutinu v pľúcach, ktorá mohla prispieť k jej úmrtiu a v minulosti čelila aj rakovine obličky a jej odstráneniu. Posledný mesiac alebo dva strávila v hospici.
Informácia o úmrtí známej reality hviezdy prišla od jej dcéra Charly Jo. Tá potvrdila, že Charity zomrela pokojne, obklopená rodinou, a vo svojom emotívnom príspevku napísala, že „je teraz konečne v pokoji“.
