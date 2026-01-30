Dráma na juhu Slovenska: Väzeň, ktorý ušiel z pracoviska, je späť v rukách polície

Ilustračné foto (Zdroj: polícia sr - nitriansky kraj)
HURBANOVO - Kriminálna polícia z Komárna v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom v Nitre zadržala v piatok dopoludnia 47-ročného väzňa na úteku. Väzeň ušiel z pracoviska v Hurbanove 8. januára tohto roka, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Hľadaný muž bol zadržaný v Zemianskej Olči v okrese Komárno. Následne bol eskortovaný na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne z dôvodu vykonávania ďalších procesných úkonov.