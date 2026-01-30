Prekračujete TENTO limit? Stačí JEDNA hodina navyše a váš spánok je v troskách! Čísla zo štúdie vás nepotešia

CANBERRA - Hranie videohier viac ako 10 hodín týždenne môže mať výrazný negatívny vplyv na stravovanie, spánok a telesnú hmotnosť mladých ľudí. Vyplýva to z novej štúdie, ktorú zverejnil odborný časopis Nutrition.
Výskum naznačuje, že príležitostné alebo mierne hranie hier je pre mladých ľudí vo všeobecnosti neškodné, no po prekročení určitej hranice sa zdravotné ukazovatele výrazne zhoršujú. Vedci z Curtinovej univerzity v austrálskom Perthe analyzovali údaje od 317 študentov z piatich austrálskych univerzít, pričom medián ich veku bol 20 rokov.
Účastníkov rozdelili do troch skupín podľa toho, koľko hodín týždenne trávili hraním videohier: „nízki hráči“ (0 až 5 hodín), „mierni hráči“ (5 až 10 hodín) a „intenzívni hráči“ (viac ako 10 hodín týždenne). Medzi nízkymi a miernymi hráčmi výskumníci nezistili takmer žiadne rozdiely, pokiaľ ide o kvalitu stravy, spánok či telesnú hmotnosť. Výrazné rozdiely sa však objavili u študentov, ktorí hrali viac ako 10 hodín týždenne, informuje portál Newsweek.
Nadváha či obezita
„Zaujímavé bolo, že študenti, ktorí hrali do 10 hodín týždenne, vyzerali z hľadiska stravy, spánku a telesnej hmotnosti veľmi podobne,“ uviedol autor štúdie a odborník na populačné zdravie profesor Mario Siervo. „Skutočné rozdiely sa ukázali až u tých, ktorí hrali viac než 10 hodín týždenne – tam už bolo vidieť jasný odklon od zvyšku vzorky.“
U intenzívnych hráčov výrazne klesla kvalita stravy a častejšie sa u nich vyskytovala nadváha či obezita. Medián indexu telesnej hmotnosti (BMI) v tejto skupine dosiahol hodnotu 26,3 kg/m², čo už spadá do kategórie nadváhy. Pre porovnanie, nízki a mierni hráči mali BMI 22,2 kg/m² a 22,8 kg/m², teda v zdravom rozmedzí.
Problémy sa objavili aj v oblasti spánku
Vedci zároveň zistili, že každá ďalšia hodina strávená hraním hier týždenne súvisela s merateľným zhoršením kvality stravy, a to aj po zohľadnení ďalších faktorov, ako sú stres, fyzická aktivita či celkový životný štýl. Problémy sa objavili aj v oblasti spánku. Hoci kvalita spánku bola vo všeobecnosti slabšia u všetkých účastníkov, mierni a najmä intenzívni hráči hlásili horší spánok než tí, ktorí hrali málo. Analýza ukázala jasnú súvislosť medzi dlhším časom stráveným hraním a narušením spánku, najmä ak sa hranie presúvalo do neskorých nočných hodín.
Autori štúdie upozorňujú, že výskum síce nepotvrdzuje priamy vzťah príčiny a následku, no zistené vzorce považujú za znepokojujúce. Zároveň zdôrazňujú, že samotné hranie videohier nie je nevyhnutne škodlivé a môže mať aj sociálne či kognitívne prínosy. „Naše údaje naznačujú, že nízka a mierna miera hrania je vo všeobecnosti v poriadku, no nadmerné hranie môže vytláčať zdravé návyky, ako je vyvážená strava, kvalitný spánok a dostatok pohybu,“ dodal profesor Siervo. Vedci odporúčajú jednoduché opatrenia na zníženie rizík – napríklad robiť si pravidelné prestávky, nehrať hry neskoro v noci a voliť zdravšie občerstvenie počas hrania.