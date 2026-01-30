Úrady sťahujú z trhu nebezpečné výrobky na vlasy! Obsahujú ZAKÁZANÚ látku a skrytú hrozbu

LONDÝN - Svetové úrady varujú spotrebiteľov pred používaním sady šampónu a kondicionéru značky Pilgrim, ktorá bola stiahnutá z Amazonu. Výrobky v nej obsahujú zakázanú látku a skryté alergény.
Sada šampónu a kondicionéru bola stiahnutá z predaja po tom, čo odborníci odhalili vážne chemické riziko pre spotrebiteľov. Britský Úrad pre bezpečnosť výrobkov a štandardy (OPSS) upozornil zákazníkov na nebezpečné zloženie a nariadil okamžité stiahnutie produktov z trhu.
Z predaja na Amazone bol odstránený "Pilgrim Anti-Dandruff Shampoo and Conditioner Set", pretože obsahoval zakázanú látku Zinc Pyrithione, ktorá je v kozmetických výrobkoch v Európskej únii aj Spojenom kráľovstve zakázaná. Dotknuté produkty nesú výrobný kód "HS5130 Jul 2025 395.00 1.98."
Amazon zároveň zverejnil identifikačné kódy jednotlivých položiek:
- B0D5DBM7G7 – šampón
- B0D5D9BF3Q – kondicionér
OPSS vo svojom varovaní uviedol, že výrobok predstavuje vážne chemické riziko, keďže obsahuje zakázaný Zinc Pyrithione. Okrem toho sa v zložení nachádzajú aj neoznačené alergény – konkrétne hydroxycitronellal, hexyl cinnamal a limonene. Ich prítomnosť môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých spotrebiteľov, ktorí o riziku nemajú žiadnu informáciu. Úrad preto odporúča zákazníkom, aby výrobky okamžite prestali používať.