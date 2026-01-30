Cigarety opäť zdražujú! Už o pár hodín si fajčiari priplatia a tie sumy sú poriadne mastné

BRATISLAVA – Fajčiari na Slovensku si budú od februára musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Daňový kalendár je neúprosný a prináša ďalšiu vlnu zdražovania, ktorá zasiahne nielen klasické cigarety, ale aj čoraz populárnejšie alternatívy. Štát si od toho sľubuje vyššie príjmy do rozpočtu.
Nové sadzby spotrebnej dane, ktoré vstupujú do platnosti 1. februára 2026, pocítia spotrebitelia naprieč celým tabakovým spektrom. Hoci finálne slovo o cenách na pultoch majú predajcovia a výrobcovia, predbežné odhady hovoria jasnou rečou.
Cena jednej krabičky cigariet by mala vzrásť približne o 40 až 50 centov. Pri zahrievaných tabakových výrobkoch sa očakáva zdraženie v rozmedzí 15 až 20 centov a pri 30-gramovom balení sypaného tabaku o viac než 1,60 eura.
Výrobcovia upozorňujú, že možnosti absorbovať vyššie dane sú prakticky vyčerpané. Spotrebná daň spolu s DPH dnes tvoria takmer 80 percent konečnej ceny cigariet, zvyšok pripadá na výrobu, distribúciu a obchodné marže. Opakované zvyšovanie daní má kumulatívny efekt a časť spotrebiteľov tlačí k lacnejším alternatívam.
Jednou z nich sú nákupy v pohraničí, najmä v Poľsku, kde je spotrebná daň nižšia. Odborníci však upozorňujú, že ešte vážnejším problémom je rast nelegálneho trhu. V roku 2025 sa u nás spotrebovalo približne 400 miliónov nelegálnych cigariet, z čoho väčšinu tvorili nebezpečné falzifikáty z pochybných výrobní.
Zvýšenie spotrebnej dane tak podľa výrobcov neprináša len vyššie ceny pre fajčiarov, ale aj otázku, kde je hranica, za ktorou ďalšie zdražovanie prestáva zvyšovať príjmy štátu a naopak podporuje rast čierneho trhu. Vývoj cien v najbližších mesiacoch ukáže, ako silno nové dane zasiahnu správanie spotrebiteľov.