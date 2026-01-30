Priznanie Petra Sklára: Kto mi najviac kafral do života! Neostáva mi nič iné, len...

BRATISLAVA - Peter Sklár hviezdi v komédii Pravda, ktorá sa pohráva s klamstvami, neverou a vzťahmi tak šikovne, že sa v nej mnohí nájdu až nepríjemne rýchlo. Rovnako rýchlo padla aj odpoveď na otázku, kto sa do vzťahov kafre hercovi!
Divadlo 13. opona stavilo na titul, ktorý je presne tým typom komédie, pri ktorej sa publikum smeje – a zároveň sa v nej až podozrivo často nájde. Pravda je francúzska hra od Floriana Zellera a stojí na situáciách, ktoré pozná takmer každý: vzťahy, láska, podvádzanie, výhovorky… a momenty, keď sa z "nevinného" klamstva stane doslova lavína. Chválou nešetrí ani jeden z hlavných protagonistov, herec Peter Sklár, ktorý hneď vysvetlil, prečo má zmysel prísť na predstavenie. „Ja si myslím, že to je mimoriadne vtipne napísaná francúzska komédia, od jedného z najúspešnejších dramatikov súčasnosti, ktorý má okrem Pravdy aj predstavenie Lož a predstavenie Otec.“
Pri takýchto príbehoch sa vždy natíska tiež otázka, či sa do vzťahov ľuďom mieša okolie – a Sklár priznal, že je to tak aj v živote. „Určite, okrem vlastnej matky a priateľov sa vždy niekto mieša do vzťahu a má svoj vlastný názor.“ A keď už je reč o radcoch, čo jeho vlastné deti? Kafre aj on im do života?